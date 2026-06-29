Theo đài RT, tờ Politico ngày 28/6 đã dẫn lời các nhân viên và thông báo nội bộ của EC về việc tắt điều hòa tại tòa nhà Berlaymont ở Brussels, Bỉ. Cụ thể, khoảng 3.000 nhân viên làm việc tại trụ sở EC đã nhận được tin nhắn khẩn vào ngày 27/6, thông báo rằng hệ thống điều hòa tại các tầng từ 1 đến 7 của tòa nhà sẽ bị tắt vì "điều kiện thời tiết khắc nghiệt".

Tuy vậy, quy định này lại không áp dụng cho các tầng từ 8 đến 13, vốn là nơi làm việc của bà Von der Leyen và các ủy viên EC. Tình trạng này đã dẫn đến một làn sóng chỉ trích nội bộ, khi một số nhân viên mô tả đây là "động thái đáng xấu hổ", thậm chí có người còn so sánh lệnh tắt điều hòa với "chế độ phong kiến".

Tòa nhà Berlaymont ở Brussels, Bỉ. Ảnh: EC

Lệnh tắt điều hòa của EC được đưa ra trong bối cảnh Bỉ vừa trải qua đợt nắng nóng nhất trong vòng 50 năm. Vào ngày 25/6, nhiệt độ ở Brussels được ghi nhận ở mức 34,6 độ C, phá vỡ kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 1976. Trước đó, EC cũng ban hành một số hướng dẫn với nhân viên trong tình trạng nắng nóng, bao gồm hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, uống đủ nước và bắt đầu làm việc sớm hơn trong ngày.

Ngoài Bỉ, các quốc gia khác ở châu Âu cũng đang phải gánh chịu hậu quả từ đợt nắng nóng kỷ lục. Các nguồn tin chính thức và không chính thức trên khắp Tây Ban Nha, Pháp và Đức cho biết khoảng 276 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ cao và các nguyên nhân gián tiếp như chết đuối khi cố gắng làm mát cơ thể.

Theo giới quan sát, châu Âu vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương vì phần lớn nhà ở được thiết kế để giữ nhiệt trong mùa đông lạnh giá hơn là làm mát vào mùa hè. Đặc biệt, không giống như ở Bắc Mỹ và nhiều nơi ở châu Á, phần lớn người dân châu Âu không lắp đặt điều hòa trong nhà.