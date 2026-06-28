Hãng Anadolu và truyền thông Pháp đưa tin, các trường hợp tử vong xảy ra trong quá trình dịch vụ cấp cứu y tế can thiệp tại nhà bệnh nhân và ở những nơi công cộng. Con số này không bao gồm các trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng cực độ trong bệnh viện.

Dịch vụ cấp cứu y tế Paris cũng ghi nhận khoảng 3.400 cuộc gọi khẩn cấp, 30 trường hợp ngừng tim và điều trị cho một bệnh nhân bị tăng thân nhiệt với nhiệt độ cơ thể là 43,7°C.

Cùng ngày 27/6, Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari cho biết đã có 55 trường hợp đuối nước trên toàn quốc kể từ khi đợt nắng nóng bắt đầu, với 65% số ca thiệt mạng xảy ra ở các khu vực bơi lội không được giám sát hoặc không được phép.

Mặc dù nhiệt độ đã bắt đầu giảm nhưng đợt nắng nóng vẫn tiếp tục gây áp lực lên các dịch vụ y tế. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, Meteo-France duy trì cảnh báo nắng nóng đỏ cho 35 tỉnh thành vào ngày 27/6, trong khi 34 tỉnh thành khác được đặt trong cảnh báo giông bão màu cam. Dự kiến ​​các cảnh báo cấp cao còn lại sẽ được dỡ bỏ vào tối nay (28/6).

Cháy rừng ở nhiều nước châu Âu vì nắng nóng

Cháy rừng do nắng nóng. Ảnh: Anadolu

Nắng nóng cực độ quét qua miền nam châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Đài France 3 Regions đưa tin, tại đông nam nước Pháp, một vụ cháy rừng đã bùng phát tại xã Colomars gần Nice thuộc tỉnh Alpes-Maritimes, thiêu rụi khoảng 2ha và đe dọa khoảng 10 ngôi nhà rồi lực lượng cứu hỏa mới khống chế được ngọn lửa. Ngoài ra, một số vụ cháy khác cũng bùng phát ở tỉnh Haute-Saone phía đông khi nhiệt độ chạm mốc gần 40 độ C.

Tại Hy Lạp, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được một vụ cháy rừng gần Petra sau khi ngọn lửa khiến người dân được yêu cầu phải sơ tán khẩn cấp.

Ở Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa tiếp tục khống chế một vụ cháy rừng lớn xảy ra ở khu vực giữa Tamarite de Litera và Alcampell thuộc tỉnh Huesca, sau khi ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 4.000 ha kể từ ngày 25/6. Ngọn lửa đã buộc khoảng 240 cư dân từ ba ngôi làng phải sơ tán.

Sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy sớm

Các sông băng ở Thụy Sĩ dự kiến ​​sẽ mất hết tuyết và băng tích lũy trong suốt mùa đông vào ngày 29/6, đánh dấu "ngày mất băng" sớm thứ hai trong lịch sử nước này do một đợt nắng nóng dữ dội đẩy nhanh quá trình tan chảy.

Theo các nhà nghiên cứu từ nhóm giám sát sông băng thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, hiện tượng tuyết và băng tan chảy, thường xảy ra vào tháng 8 đang đến sớm bất thường do nhiều tháng thời tiết không thuận lợi kết hợp với nhiệt độ cao kéo dài.

Trang Swissinfo dẫn lời nhà nghiên cứu sông băng Matthias Huss cho biết: "Theo tính toán và dự báo của chúng tôi, ngày mất băng năm nay sẽ rơi vào ngày 29/6".