Ngày 23/9, NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City nằm trong chuỗi sự kiện quy mô lớn được NVIDIA tổ chức lần lượt tại nhiều thành phố trên toàn thế giới cho khách tham dự trải nghiệm các công nghệ AI mới nhất, kết nối cũng như chia sẻ chiến lược để đưa AI từ lý thuyết trở thành thực tiễn.

NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City nằm trong chuỗi sự kiện quy mô lớn được NVIDIA tổ chức lần lượt tại nhiều thành phố trên toàn thế giới.

Xây dựng nền tảng AI có chủ quyền cho Việt Nam

Tại phiên thảo luận đặc biệt với chủ đề “Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, Năng lực và Cơ hội”, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo (NIC) cho biết: “Chính phủ đang tập trung vào việc xây dựng bộ dữ liệu tiếng Việt phục vụ việc nghiên cứu và phát triển AI. Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ nhân tài AI đang là ưu tiên quan trọng nhất, cần được triển khai ngay một cách có hiệu quả với mục tiêu có hơn 50.000 kỹ sư trong những năm tới; đồng thời Chính phủ cần ban hành chính sách mang tính hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, startup và cộng đồng nhân lực, qua đó hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp AI trong vòng 5 năm tiếp theo”.

Hiện nay, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực AI được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Chính phủ với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và triển khai ứng dụng AI hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh chia sẻ: “AI có chủ quyền là phải xây dựng được các ứng dụng và mô hình kinh doanh AI thực chất, có giá trị riêng biệt, trong bối cảnh vốn đầu tư của Việt Nam còn rất nhỏ so với thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu AI và sự tích lũy các nền tảng công nghệ lõi. Để giải hai bài toán này, các doanh nghiệp công nghệ Việt cần tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm và các cơ hội kinh doanh cụ thể. Người dùng không thể bị “ép” dùng AI, mà AI phải được tích hợp một cách tự nhiên vào trải nghiệm”.

Đối với AI, tốc độ triển khai đóng vai trò then chốt. VNG đã thương mại hóa thành công AI Cloud trong vòng 6 tháng, 20% người dùng Zalo hiện đang sử dụng các tính năng AI sau 2 năm thử nghiệm. Bên cạnh đó, VNG luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Chính phủ, các trường đại học, giới nghiên cứu và khởi nghiệp để phát triển các ứng dụng có giá trị thực tiễn cao.

“AI hiện nay giống như thời điểm Internet những năm 1995–1996: còn nhiều nghi ngờ, nhiều yếu tố bất định. Các nhà phát triển cần giữ sự hứng khởi với những khả năng mà công nghệ mang lại, không nên coi AI là điều hiển nhiên. Hãy học hỏi, mạnh dạn khám phá, thử - sai, và bám theo động lực doanh thu ngay từ đầu. Khác với Thung lũng Silicon, nơi startup có thể gọi vốn ngay cả khi chưa có sản phẩm, tại Việt Nam, bạn vừa phải khám khá, vừa tìm cách tồn tại”, ông Lê Hồng Minh nhấn mạnh.

Mô hình Ngôn Ngữ Lớn tiếng Việt đầu tiên trên NVIDIA NIM

Trong khuôn khổ sự kiện, GreenNode đã giới thiệu GreenMind-Medium-14B-R1 (GreenMind). Đây là mô hình suy luận Ngôn Ngữ Lớn (LLM) tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên tích hợp trên nền tảng NVIDIA NIM và được tối ưu hóa để chạy trên một NVIDIA H100 Tensor Core GPU duy nhất.

Nhờ cơ chế vòng lặp dữ liệu tự cải thiện, kết hợp với sự tham gia của con người trong suốt quá trình huấn luyện, GreenMind phù hợp cho nhiều ứng dụng mang tính thực tiễn cao như: trợ lý AI doanh nghiệp, chatbot thông minh, hệ thống truy xuất tài liệu và tìm kiếm thông tin nâng cao hay các tác vụ suy luận phức tạp bằng tiếng Việt.

Chia sẻ về tầm nhìn của GreenNode, ông Võ Trọng Thư, Trưởng phòng AI Lab, GreenNode cho biết: “GreenNode tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi, đồng thời phát triển GreenNode AI Platform như một nền tảng mở, giúp AI trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn với cộng đồng. Việc ra mắt GreenMind trên NVIDIA NIM đánh dấu bước tiến quan trọng, giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc phát triển mô hình AI bản địa, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp và startup trong nước ứng dụng AI linh hoạt, tiết kiệm chi phí và phù hợp nhu cầu thực tiễn”.

Ông Võ Trọng Thư, Trưởng phòng AI Lab, GreenNode cho biết, GreenNode tập trung làm chủ công nghệ cốt lõi, đồng thời phát triển GreenNode AI Platform như một nền tảng mở, giúp AI trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn với cộng đồng.

Được phát triển và huấn luyện bởi đội ngũ kỹ sư AI Việt, GreenMind là mô hình nội địa dễ tiếp cận với định hướng mã nguồn mở. Mô hình này không chỉ giúp tối ưu chi phí và tuân thủ pháp lý, mà còn tích hợp linh hoạt vào hạ tầng sẵn có để hỗ trợ doanh nghiệp Việt khai thác công nghệ tiên tiến, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn lực nước ngoài.

“Các mô hình AI thế hệ mới không chỉ dừng ở việc hỏi – đáp máy móc, mà bắt đầu biết ‘suy nghĩ’: hiểu ngữ cảnh, phân biệt khái niệm và đưa ra câu trả lời chính xác hơn. Để làm được điều đó, chúng ta phải xây dựng dữ liệu reasoning (lập luận nhiều bước) bằng tiếng Việt, huấn luyện trên kho tri thức của chính người Việt – từ kiến thức chuyên môn đến văn hoá, ngôn ngữ, thành ngữ. Chỉ khi đó, chúng ta mới tạo ra những mô hình AI thực sự dành riêng cho người Việt, phản ánh đúng cách tư duy và giá trị Việt Nam”, ông Võ Trọng Thư lý giải.

Đầu tư vào năng lực AI cốt lõi

Bên cạnh định hướng về phát triển LLM mã nguồn mở, VNG vẫn đang song song đầu tư mạnh cho các LLM huấn luyện từ đầu, hướng tới mục tiêu AI do người Việt làm chủ có thể hội nhập xu thế toàn cầu.

TS. Châu Thành Đức, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, nhấn mạnh việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn “chủ quyền” gắn với đặc thù tiếng Việt đòi hỏi dữ liệu chất lượng, khả năng triển khai ở quy mô lớn và cách huấn luyện phù hợp với điều kiện nguồn lực hạn chế.

TS. Châu Thành Đức, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, nhấn mạnh việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn “chủ quyền” gắn với đặc thù tiếng Việt đòi hỏi dữ liệu chất lượng, khả năng triển khai ở quy mô lớn.

Đây chính là những kinh nghiệm thực tiễn được Zalo rút ra trong hành trình xây dựng các sản phẩm AI dành riêng cho người Việt, hiện thực hóa tầm nhìn “AI-First”. Hiện Zalo AI đang vận hành các phòng nghiên cứu R&D chuyên sâu, phục vụ nghiên cứu và ứng dụng nhiều công nghệ AI tiên tiến.

Thành công của Zalo đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á sở hữu mô hình LLM nội địa, đánh dấu cột mốc mang tính chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.

“Mục tiêu lớn của Zalo là sau 5 năm nữa, 100% người dân Việt Nam sẽ sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI thông minh do Zalo phát triển”, ông Lê Hồng Minh chia sẻ.