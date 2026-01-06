Ngày 6/1, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến (Đắk Lắk) Lê Anh Hùng cho biết, Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú thôn 2, xã Tân Tiến), người dùng đũa tấn công tài xế taxi, có bố mẹ ruột sinh sống tại địa phương. Khánh lấy vợ ở xã Ea Phê (Đắk Lắk), lúc ở nhà nội, lúc ở nhà ngoại.

Phạm Ngọc Khánh chưa có tiền án, tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định và đang nằm trong diện theo dõi sử dụng ma túy.

"Quá trình sinh sống, Khánh không có biểu hiện quậy phá, nhưng không tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương", ông Hùng cho hay.

Phạm Ngọc Khánh sau khi bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Trước đó, khoảng 15h ngày 1/1, Khánh gọi taxi do tài xế Trương Ngọc T. (SN 1999, trú xã Krông Pắc, Đắk Lắk) điều khiển để chở vợ và con nhỏ về nhà tại xã Tân Tiến.

Khi xe di chuyển đến khu vực buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, Khánh yêu cầu lái xe đi chậm lại do đường xấu khiến con nhỏ bị nôn ói.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khánh dùng đũa mang theo đâm liên tiếp vào mặt và đầu tài xế T. Nạn nhân mở cửa xe chạy thoát, còn Khánh leo lên ghế lái để dừng phương tiện.

Ngày 5/1, lãnh đạo Công an xã Krông Pắc xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Ngọc Khánh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.