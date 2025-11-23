Những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Phú Thọ ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong việc truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về xây dựng nông thôn mới. Việc tuyên truyền sâu rộng, sát thực tế đã trở thành công cụ quan trọng giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng trong xây dựng nông thôn văn minh, bền vững.

Xác định nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng. Từ các buổi họp khu dân cư, sinh hoạt chi hội, treo pano, tờ rơi đến các kênh truyền thông số, người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ về chính sách phát triển kinh tế, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn và chương trình giảm nghèo bền vững.

Bộ mặt nông thôn văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt.

Công tác tuyên truyền gắn liền với hướng dẫn thực hành. Các lớp tập huấn, hội thảo được tổ chức để phổ biến kỹ thuật sản xuất, quản lý mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới và phát triển liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản. Qua đó, người dân hiểu rõ cách vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, đồng thời nhận biết vai trò của mình trong việc chung tay đóng góp vào phát triển hạ tầng và đời sống cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông cũng đi liền với hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và thị trường. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, người dân ở vùng khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Thông qua tuyên truyền, nhiều hộ dân hiểu cách thức tiếp cận nguồn lực, sẵn sàng tham gia vào các mô hình trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác.

Xã Phùng Nguyên là một minh chứng rõ nét. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chỉ còn 1,15%, cận nghèo 2,31%. Toàn xã có 30 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 7 khu dân cư nông thôn mới thông minh. Người dân hiến đất, đóng góp ngày công để cải tạo, nâng cấp đường giao thông, bê tông hóa kênh mương, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ xây mới hơn 5.000 nhà đại đoàn kết, thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo” với hàng trăm nghìn suất quà trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, giáo dục cho học sinh nghèo được triển khai rộng khắp, tạo hiệu quả thiết thực.

Vai trò chủ trì, phối hợp, tuyên truyền và vận động nhân dân của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên đã góp phần hình thành vùng nông thôn văn minh, đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Từ những nỗ lực này, Phú Thọ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ổn định, lâu dài.