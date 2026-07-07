Ngày 5/7, Phòng Điều tra tội phạm phụ nữ và trẻ em số 2 thuộc Viện Kiểm sát Trung ương Seoul cho biết đã bắt tạm giam và truy tố ông A (43 tuổi), người đứng đầu một trung tâm luyện thi, với cáo buộc xúi giục người khác vu khống.

3 nhân viên của trung tâm này, những người bị cáo buộc làm theo chỉ đạo của ông A để nộp đơn tố cáo giả, khai mình là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục, cũng bị truy tố về các tội danh vu khống và tiếp tay cho hành vi vu khống.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 5 năm ngoái, sau khi biết ông B - một nhân viên nam từng làm việc tại trung tâm của mình - nghỉ việc và mở trung tâm luyện thi cạnh tranh, ông A đã lên kế hoạch dựng chuyện để hãm hại đối thủ.

Theo đó, bà C (41 tuổi), nhân viên của trung tâm do ông A điều hành, bị cáo buộc đã làm theo chỉ đạo của cấp trên để nộp đơn trình báo sai sự thật lên cảnh sát, khai rằng bà từng hai lần là nạn nhân của ông B.

Trong khi đó, ông D (36 tuổi), đồng điều hành trung tâm của ông A, và ông E (43 tuổi), một nhân viên khác, bị truy tố vì bị cáo buộc hỗ trợ hành vi vu khống. Hai người này được cho là đã lập một bản tường trình giả, khẳng định từng xảy ra vụ việc tại một buổi hội thảo của trung tâm, rồi nộp kèm tài liệu này làm chứng cứ.

Học sinh tại một trung tâm luyện thi tư nhân tại Hàn Quốc đang làm bài thi thử cho kỳ thi vào đại học. Ảnh: Yonhap/Joint Press Corps

Theo The Chosun Daily, tháng 8 cùng năm, cảnh sát quyết định không khởi tố vụ án do không đủ bằng chứng chứng minh các cáo buộc nhằm vào ông B. Tuy nhiên, sau khi bà C khiếu nại quyết định trên, hồ sơ được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét.

Trong quá trình điều tra, các công tố viên đã phân tích lịch sử liên lạc của những người liên quan trong suốt một năm và rà soát các tài liệu của vụ án. Qua đó, họ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy toàn bộ vụ việc đã được dàn dựng.

Cơ quan công tố cũng xác định ông A đã sử dụng điện thoại dùng một lần để liên lạc với bà C và những người liên quan nhằm lên kế hoạch thực hiện hành vi vu khống.

Khi cuộc điều tra về hành vi vu khống bắt đầu, ông A và ông D tiếp tục bị phát hiện có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ bằng cách chỉnh sửa các tệp ghi âm theo hướng có lợi cho mình.

Viện kiểm sát đã bắt tạm giam hai người này. Kết quả giám định của Bộ phận Điều tra Khoa học hình sự thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc cho thấy hai bị can đã cố tình chỉnh sửa các tệp ghi âm nhằm đánh lừa cơ quan điều tra và che giấu hành vi vu khống.

Đại diện Viện Kiểm sát Trung ương Seoul nhận định đây là vụ việc các nghi phạm đã tìm cách lợi dụng hệ thống tư pháp hình sự như một công cụ để trả thù cá nhân.

"Cơ quan công tố sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi như vu khống, bởi đây là những tội phạm đe dọa nền tảng của trật tự tư pháp", đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh.