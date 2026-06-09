Chia sẻ với Auto Express, Martin Sander, thành viên hội đồng quản trị Volkswagen phụ trách bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hậu mãi, tin rằng nếu điều kiện thị trường thuận lợi, đến năm 2035, tỉ lệ nhóm khách hàng vẫn muốn gắn bó với xe động cơ đốt trong sẽ chỉ còn khoảng 3-5% tổng nhu cầu.

Một mẫu xe điện của Volkswagen được giới thiệu cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Car News China

Theo ông, một khi người tiêu dùng thực sự bị thuyết phục bởi xe điện, các mẫu xe xăng hay diesel sẽ bị nhìn nhận như giống như xe ngựa ngày trước. Chúng sẽ sớm lỗi thời và chỉ còn mang tính biểu tượng.

Vị lãnh đạo của Volkswagen cho rằng việc liên tục nhấn mạnh vào "lệnh cấm" chỉ khiến người tiêu dùng thêm lo lắng, dẫn tới khó tạo ra động lực chuyển đổi sang công nghệ mới.

"Làm sao có thể thuyết phục khách hàng về một công nghệ mới nếu điều duy nhất được nhắc đến là thời điểm họ không còn được phép sử dụng thứ đã quen thuộc suốt nhiều thập kỷ?", ông Sander đặt vấn đề.

Thay vì nói về lệnh cấm, đại diện Volkswagen cho rằng cần tập trung tháo gỡ những rào cản thực tế của xe điện. Trong đó, hạ tầng trạm sạc, chi phí năng lượng, cũng như việc truyền thông tích cực về lợi ích của xe điện đóng vai trò then chốt. Khi các yếu tố này được cải thiện, tâm lý e ngại sẽ dần biến mất và người mua sẽ tự nguyện lựa chọn xe điện.

Một dây chuyền sản xuất xe điện tại nhà máy Volkswagen Zwickau, Đức. Ảnh: Volkswagen

Đáng chú ý, dù đang đẩy mạnh điện hóa tại châu Âu, Volkswagen hiện không có kế hoạch giới thiệu bất kỳ mẫu xe điện nào dùng hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động (xe EREV) vốn đang được hãng triển khai tại Trung Quốc. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với dạng hệ truyền động “lai” này ở châu Âu được đánh giá là chưa đủ lớn.

“Về phía chúng tôi, quy mô, hiệu quả và chi phí là những yếu tố sống còn. Chúng tôi phải cạnh tranh được vì không còn lựa chọn nào khác”, ông Sander nhấn mạnh. Tuy vậy, theo lãnh đạo Volkswagen, những kinh nghiệm tích lũy từ thị trường ô tô Trung Quốc sẽ là lợi thế quan trọng giúp hãng có thể cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt khi phải đối đầu trực tiếp với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

Theo Auto Express

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