Chuyến du lịch suýt đổ bể vì chiếc xe "chết lâm sàng"

"Tôi cứ nghĩ chìa khóa thông minh hết pin, ai ngờ cả chiếc xe đã hết sạch điện". Đó là chia sẻ của anh Đinh Quốc H. (Thanh Liệt, Hà Nội) khi nhớ lại sự cố xảy ra vào sáng thứ Bảy tuần trước, thời điểm gia đình anh chuẩn bị lên đường đi Hạ Long cùng nhóm bạn.

Khoảng 5 giờ sáng, anh đi bộ ra bãi đỗ để lấy chiếc Hyundai Tucson về đón vợ con. Hành lý đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, các gia đình khác cũng đang chờ xuất phát. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra không như thường lệ.

Đến gần xe, anh không thấy cụm đèn định vị sáng lên hay gương chiếu hậu tự mở như mọi lần. Bấm nút mở cửa trên chìa khóa thông minh nhiều lần, chiếc xe vẫn "im lìm".

"Tôi nghĩ chìa khóa hết pin nên lấy chìa khóa cơ mở cửa. Nhưng khi vào xe thì bảng đồng hồ tối om, màn hình trung tâm không lên, bấm nút khởi động cũng không có phản ứng. Lúc đó tôi biết chắc xe đã hết sạch điện", anh H. kể.

Điều khiến anh lo lắng là chưa bao giờ xe anh gặp phải tình trạng này, dù để không đi đến 2-3 tuần. Ngoài ra, sự cố xảy ra quá sớm, không có phương tiện nào gần đó để nhờ câu bình, trong khi các gara vẫn chưa mở cửa.

Chiếc Hyundai Tucson của anh H. bị hết sạch điện, phải nhờ thợ đến câu bình để khởi động. Ảnh NVCC

Phải đến khoảng 6 giờ sáng, anh mới liên hệ được một gara quen, nhưng phải chờ thêm gần 1 tiếng, thợ ắc quy mới mang thiết bị kích bình đến hỗ trợ. Chiếc Tucson lập tức được khởi động trở lại và gia đình anh vẫn kịp lên đường, dù muộn so với dự kiến tới gần 2 giờ đồng hồ.

Suốt chuyến đi, trong đầu anh H. vẫn luôn lo lắng về ắc-quy của xe, nhưng may mắn không có thêm một lần nào nữa phải nhờ đến sự trợ giúp. Với kinh nghiệm hơn 15 năm sử dụng xe của mình, anh H. đã phần nào đoán ra lý do. Trước đó khoảng 10 hôm, anh đã đến một trung tâm độ xe để lắp thêm loa siêu trầm subwoofer điện (loa sub) kèm âm li, nhằm cải thiện hệ thống âm thanh giải trí nguyên bản của xe.

Ngay sau chuyến đi, anh H. đưa xe đến trung tâm độ này để kiểm tra. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của anh.

Theo kỹ thuật viên, chiếc loa sub vừa được lắp thêm ở gầm ghế đã được đấu nguồn trực tiếp từ ắc quy nhưng chưa kết nối đúng với nguồn ACC - nguồn chỉ cấp điện khi xe hoạt động. Điều này khiến loa vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi xe đã tắt máy và khóa cửa, dẫn tới việc ắc quy bị hút cạn chỉ sau một thời gian ngắn.

Sau khoảng 2 giờ đấu nối và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, sự cố đã được xử lý dứt điểm. Khi tắt động cơ, loa sub không còn phát sáng như trước, cho thấy nguồn điện đã được ngắt hoàn toàn và hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

Không phải cứ độ xe là hại, quan trọng thực hiện đúng kỹ thuật

Trên thực tế, câu chuyện của anh H. không phải trường hợp cá biệt. Theo các chuyên gia kỹ thuật, nhiều sự cố hết ắc quy trên ô tô sau khi lắp thêm phụ kiện đều bắt nguồn từ những lỗi đấu nối nguồn tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống điện của xe.

Việc độ thêm một chiếc loa siêu trầm và đặt ở gầm ghế giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh trên nhiều xe. Ảnh: Hào Quang

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho biết, ắc quy ô tô nếu còn tốt gần như không thể bị xả cạn, dù có thể xe không sử dụng cả tháng.

Việc một chiếc xe hết điện chỉ sau vài ngày, điều này có thể do có nhiều thiết bị điện tiêu thụ điện ngầm, có thể do quên tắt đèn chiếu sáng, đèn nội thất, hệ thống camera hành trình, cảm biến, GPS và hay gặp nhất chính là loa sub lắp thêm nhưng đấu nối không đúng kỹ thuật.

Theo vị kỹ sư, nhiều chủ xe hiện nay có nhu cầu nâng cấp hệ thống âm thanh để cải thiện trải nghiệm giải trí. Tuy nhiên, điều quyết định không nằm ở bản thân thiết bị mà ở kỹ thuật đấu nối.

"Loa sub hoặc ampli thường tiêu thụ dòng điện khá lớn. Nếu thợ lấy nguồn trực tiếp từ ắc quy nhưng không đấu dây điều khiển vào nguồn ACC hoặc không sử dụng rơ-le phù hợp, thiết bị có thể vẫn ở trạng thái chờ sau khi xe tắt máy và tiếp tục tiêu hao điện", anh Kiên phân tích.

Ngoài nguy cơ khiến xe không thể khởi động, việc để ắc quy bị xả cạn nhiều lần còn làm giảm đáng kể tuổi thọ của bình điện. Trên các mẫu xe đời mới, điện áp quá thấp còn có thể gây phát sinh nhiều cảnh báo lỗi liên quan đến hệ thống điện tử.

Vị chuyên gia khuyến cáo chủ xe khi lắp thêm các thiết bị như loa sub, ampli, màn hình giải trí hay đèn nội thất nên lựa chọn cơ sở có chuyên môn, sử dụng thiết bị có công suất phù hợp để không bị quá tải. Đồng thời yêu cầu kỹ thuật viên giải thích rõ phương án đấu nối nguồn điện và những rủi ro nếu có.

Sau khi nhận xe, chủ xe cũng nên kiểm tra xem các thiết bị đã thực sự ngắt khi tắt máy hay chưa. Nếu phát hiện xe khó nổ sau vài ngày không sử dụng, ắc quy nhanh yếu hoặc thường xuyên phải kích bình thì cần đưa xe đi kiểm tra ngay, thay vì vội vàng thay ắc quy mới.

"Việc lắp thêm các phụ kiện hoặc nâng cấp một số hạng mục trên ô tô để đáp ứng nhu cầu sử dụng là điều khá phổ biến hiện nay. Bản thân việc độ xe không hề gây hại nếu được thiết kế, đấu nối và lắp đặt đúng kỹ thuật bởi những đơn vị có chuyên môn và uy tín, thiết bị đạt chuẩn", kỹ sư Kiên chia sẻ.

Bạn có nhận định gì về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!