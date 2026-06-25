Sự cố hy hữu trên chiếc SUV tiền tỷ

Phản ánh tới VietNamNet, anh Đoàn Hoài Thanh (Hà Nội) cho biết, sáng 10/6, anh bất ngờ phát hiện chiếc Volkswagen Teramont mang BKS 30M-534.XX của mình gặp sự cố khi tấm kính lớn phía trước của cụm cửa sổ trời panorama vỡ thành vô số mảnh nhỏ như hạt ngô.

Chiếc xe SUV cỡ lớn này sản xuất năm 2024, đăng ký vào tháng 5/2025, thuộc bản President cao cấp nhất và được nhập khẩu từ Mỹ. Thời điểm đó, chi phí lăn bánh của xe vào khoảng gần 3 tỷ đồng.

Trần kính của chiếc Volkswagen bị vỡ vụn. Ảnh NVCC

Theo hình ảnh do chủ xe cung cấp, bề mặt kính xuất hiện các vết nứt lan rộng trên toàn bộ diện tích hơn 1m2. Dù bị vỡ vụn nhưng các mảnh kính vẫn được giữ lại bởi phim cách nhiệt. Chủ xe cho biết, sau khi phát hiện sự việc, anh đã kiểm tra kỹ khu vực kính bị hư hỏng nhưng không nhận thấy dấu hiệu va đập rõ ràng từ bên ngoài.

"Hôm trước tôi vẫn sử dụng xe bình thường, đến sáng hôm sau thì phát hiện toàn bộ tấm kính đã nứt vỡ vụn. Đây là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới bởi xe chỉ đỗ một chỗ ở hầm chung cư. Tôi quan sát nhiều vị trí trên bề mặt kính nhưng không thấy dấu vết gì như bị đá văng hoặc vật cứng tác động. Chính vì vậy tôi rất băn khoăn về nguyên nhân dẫn tới việc kính tự vỡ", anh Thanh kể với PV VietNamNet.

Bề mặt kính xuất hiện các vết nứt lan rộng trên toàn bộ diện tích hơn 1m2. Ảnh NVCC

Chiều cùng ngày, chiếc xe được anh Thanh đưa đến xưởng dịch vụ của Volkswagen I.D Auto (địa chỉ 315 Nguyễn Khoái, Thanh Lương, Hà Nội) để được thay thế kính mới.

Tuy nhiên, sự việc lại đi theo hướng khác so với chủ xe này suy nghĩ khi phía hãng xe Đức chỉ ghi nhận mà chưa đồng ý bảo hành. Đồng thời, đại lý này đưa ra 1 báo giá thay thế kính cửa sổ trời phía trước với số tiền 65,1 triệu đồng.

"Tại xưởng dịch vụ, nhân viên kỹ thuật kiểm tra bằng mắt thường và ghi nhận không thấy bất kỳ dấu vết va chạm hay đá văng nào trên bề mặt kính, nhưng khi tôi đề nghị lập biên bản hiện trạng thì nhân viên của Volkswagen I.D Auto lại từ chối", anh Thanh chia sẻ.

Nhân viên Volkswagen I.D Auto kiểm tra hiện trạng kính trần của xe. Ảnh NVCC

Hãng cho rằng có ngoại lực tác động

Để xe tại xưởng dịch vụ 2 ngày để kiểm tra kỹ nguyên nhân, đến 12/6, phía đại lý thông báo tới chủ xe là hãng Volkswagen Việt Nam từ chối bảo hành với lý do "có ngoại lực tác động". Dù vậy, đại lý xác nhận là phía hãng không đến kiểm tra trực tiếp mà chỉ kết luận thông qua hình ảnh được đại lý cung cấp.

Không đồng tình với câu trả lời này, anh Thanh đã gửi công văn tới Volkswagen Việt Nam và đại lý Volkswagen I.D Auto, đề nghị có văn bản chính thức việc từ chối bảo hành kèm theo bằng chứng, luận chứng khoa học chứng minh. Đồng thời chủ xe cũng đề nghị có buổi đối thoại trực tiếp với các bên để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Volkswagen Teramont President là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV 7 chỗ Teramont tại Việt Nam, có giá niêm yết gần 2,5 tỷ đồng. Ảnh: VW

Ngày 13/6, tại buổi làm việc chính thức giữa đại diện chủ xe và đại lý tham gia nhưng không có đại diện Volkswagen Việt Nam, phía đại lý tiếp tục khẳng định "đã gửi yêu cầu trên tới bộ phận dịch vụ Volkswagen Việt Nam để thay mặt khách hàng yêu cầu được bảo hành. Tuy nhiên, sau các quá trình đánh giá bằng hình ảnh và video, Volkswagen Việt Nam kết luận có vết va chạm ở vị trí góc kính phía trước bên phải.... Trên cơ sở các dấu hiệu hiện có, hư hỏng không thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất".

Trước lời từ chối trên, phía chủ xe vẫn không đồng ý, cho rằng xe hoàn toàn không có ngoại lực tác động và kết luận của hãng là không đủ căn cứ. Đồng thời, anh tiếp tục yêu cầu phía đại lý và hãng phải bảo hành cho mình theo đúng điều khoản.

Một phần trong Điều khoản bảo hành của Volkswagen Việt Nam.

Cũng theo chủ xe này, điều khiến anh bức xúc không chỉ nằm ở chi phí thay thế linh kiện có thể lên tới hàng chục triệu đồng trên một mẫu SUV hạng sang, có giá bán thuộc nhóm cao nhất của thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam mà còn đến từ cách làm việc và khẳng định thiếu cơ sở của hãng, đẩy khách hàng vào thế bị động.

"Tôi không khẳng định kính bị vỡ do lỗi sản phẩm hay nguyên nhân nào khác, nhưng điều tôi mong muốn là hãng làm việc phải có căn cứ kỹ thuật cụ thể để chứng minh kết luận của mình. Nếu nói có ngoại lực tác động thì cần chỉ ra dấu hiệu va đập nằm ở đâu, vật thể tác động là gì hoặc những cơ sở kỹ thuật nào dẫn đến nhận định đó", anh Thanh bày tỏ.

Liên quan đến trường hợp chiếc Volkswagen Teramont bị vỡ kính nói trên, PV VietNamNet đã liên hệ với Volkswagen Việt Nam để tìm hiểu thêm.

Theo trao đổi ban đầu, đại diện hãng xe Đức cho biết đã nắm đầy đủ thông tin, đồng thời có yêu cầu phía đại lý và bộ phận chăm sóc khách hàng (CRM) làm việc với khách hàng theo đúng quy trình.

(VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc)

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