Sau khi vụ việc chủ xe Lexus RX 350 phản ánh tài khoản thu phí ETC liên tục bị trừ tiền ở trạm thu phí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa dù xe vẫn ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, chủ sở hữu chiếc Toyota Land Cruiser bị nghi sử dụng biển số giả, trùng biển số Lexus RX 350 đã chính thức lên tiếng và đưa ra những bằng chứng mới.

Sáng nay, 14/7, trao đổi với PV VietNamNet, anh Quốc Tuấn (trú tại Thanh Hóa) - chủ chiếc Toyota Land Cruiser cho biết, ngay sau khi mua xe từ chủ cũ, xe đã được làm thủ tục sang tên và cấp biển kiểm soát mới 30D-685.79. Đây là biển số được anh mua qua hình thức đấu giá. Đồng thời, phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng ePass do VDTC cung cấp, đã được dán RFID lên xe từ ngày 13/6/2026, hoàn toàn không sử dụng tài khoản VETC.

Anh Tuấn phủ nhận việc gắn biển số 30M-538.29 trùng với xe Lexus RX 350 của anh Nguyễn Lê Minh để "sài chùa" phí ETC khi đi qua các trạm thu phí tự động.

Dù cả hai xe không cùng biển số nhưng tài khoản thu phí của hai xe đều bị trừ tiền. Ảnh: NVCC

Để chứng minh, anh Tuấn cung cấp các tin nhắn thông báo giao dịch từ hệ thống ePass thể hiện, tài khoản ETC của anh đăng ký cho chiếc Land Cruiser đã bị trừ phí trực tiếp khi qua các trạm thu phí trong thời gian qua. Đáng chú ý, thông tin về thời điểm và số tiền bị trừ trên tài khoản ETC của anh Quốc Tuấn và của anh Nguyễn Lê Minh lại giống nhau một cách bất thường.

Cụ thể, theo sao kê của anh Quốc Tuấn, vào 13h07 ngày 3/7/2026, tài khoản của ePass đăng ký cho chiếc Toyota Land Cruiser biển số 30D-685.79 đã bị trừ 54.909 đồng khi đi qua trạm thu phí đoạn nút giao Đồng Thắng - nút giao Mai Sơn thuộc tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Đồng thời, sao kê do anh Nguyễn Lê Minh cung cấp cũng cho thấy, đúng thời gian trên, tài khoản VETC của anh đăng ký cho chiếc Lexus RX 350 mang biển số 30M-538.29 cũng bị trừ 54.909 đồng cho lộ trình thuộc đoạn cao tốc trên.

Chiếc xe Toyota Land Cruiser đi qua trạm thu phí Pháp Vân được đeo biển số 30D-685.79. Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa.

"Nếu cố tình gắn biển số của xe khác nhưng tài khoản ETC của chính xe mình vẫn bị trừ tiền thì việc làm đó hoàn toàn vô nghĩa. Chưa kể đây còn là hành vi vi phạm pháp luật", anh Tuấn khẳng định.

Theo anh Tuấn, chiều qua, 13/7, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến làm việc và kiểm tra toàn bộ hồ sơ, phương tiện của anh nhằm xác minh các thông tin mà anh Nguyễn Lê Minh phản ánh.

Đại diện Phong Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với chủ xe Toyota Land Cruiser để xác minh vụ việc. Ảnh: NVCC

Xác nhận với PV VietNamNet sáng nay, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ xe Land Cruiser và bước đầu xác định, ngày 3/7/2026, chiếc xe này lưu thông trên tuyến cao tốc với biển kiểm soát 30D-685.79. Hình ảnh chụp chiếc xe Toyota Land Cruiser đi qua trạm thu phí Pháp Vân lúc 14h13 ngày 3/7/2026 thể hiện rõ nét chiếc xe được gắn biển số trên.

Tuy nhiên, một tiếng trước đó, hình ảnh chụp chiếc xe trên tại thời điểm bị trừ tài khoản ETC là 13h07 khi đi qua trạm thu phí đoạn nút giao Đồng Thắng- nút giao Mai Sơn lại bị mờ biển số.

Tại buổi kiểm tra chiếc Toyota Land Cruiser, cả chủ xe lẫn cán bộ CSGT đều không tìm thấy thẻ eTag của VETC còn sót trên xe. Trong khi đó, về nguyên lý, chiếc xe phải còn dán eTag và gắn biển số trùng khớp thì hệ thống của VETC mới có thể trừ tiền trong tài khoản.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện lực lượng đang phối hợp với hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC và VDTC để trích xuất dữ liệu camera, đối chiếu hình ảnh phương tiện, lịch sử giao dịch và thông tin nhận diện qua hệ thống ETC để xác minh, làm rõ.

Như VietNamNet đã đưa tin, anh Nguyễn Lê Minh, chủ chiếc xe Lexus RX 350 mang biển kiểm soát 30M-538.29 cho biết, khoảng 2 tháng trở lại đây, tài khoản ETC của anh liên tục bị trừ tiền bất thường dù xe không rời khỏi Hà Nội. Qua tìm hiểu, anh được biết "thủ phạm" tiêu tiền ETC của mình là chính là chiếc Toyota Land Cruiser đã bán cho khách từ 2 tháng trước. Từ đó, anh nảy sinh nghi vấn chiếc đã gắn biển số giả biển số của anh. Sau khi phản ánh vụ việc với Phòng Cảnh sát giao thông Tỉnh Thanh Hóa, chiều tối 13/7, tài khoản VETC của anh Nguyễn Lê Minh bất ngờ được hoàn tiền các khoản phí bị trừ oan trên.

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