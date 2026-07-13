Phản ánh tới báo VietNamNet chiều nay, 13/7, anh Nguyễn Lê Minh, chủ chiếc xe Lexus RX 350 mang BKS 30M-538.29 cho biết, khoảng 2 tháng trở lại đây, tài khoản thu phí tự động không dừng (ETC) của anh liên tục bị trừ tiền bất thường dù xe không rời khỏi Hà Nội.

Chiếc xe Toyota Land Cruiser bị chủ xe Lexus phát hiện liên tục "xài chùa" phí cầu đường tại Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Sau khi tự tra cứu và tìm hiểu, chủ xe ngã ngửa khi phát hiện "thủ phạm" tiêu tiền ETC của mình là một chiếc Toyota Land Cruiser màu đen thường xuyên lưu thông qua các trạm thu phí tại khu vực Thanh Hóa. Đáng nói, đây chính là chiếc xe cũ mà anh đã bán lại cho một người khác từ hơn 2 tháng trước.

Anh Minh chia sẻ, sau khi bán chiếc Toyota Land Cruiser, anh đã làm đầy đủ thủ tục thu hồi biển số định danh BKS 30M-538.29 để gắn lên chiếc Lexus RX 350. Trong khi đó, chủ mới vẫn ngang nhiên dùng một biển số giả biển số của anh để sử dụng xe Land Cruiser lưu thông trên đường.

"Dù tôi đã gọi điện liên hệ, yêu cầu người này tháo gỡ biển giả nhưng suốt hơn 2 tháng qua, người này vẫn phớt lờ, quyết không tháo biển và tiếp tục hành vi sử dụng tiền trong tài khoản ETC của tôi rất nhiều lần", anh Minh bức xúc.

Biển số 30M-538.29 hiện đã được chính chủ gắn sang chiếc Lexus RX sau khi bán chiếc Toyota Land Cruiser cho người khác. Ảnh: NVCC

Quá bức xúc, người nhà anh Minh đã phải báo qua đường dây nóng Cục Cảnh sát giao thông TP Thanh Hóa.

Đến tối nay, 13/7, anh Minh bất ngờ được đơn vị thu phí tự động đường bộ VTEC hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã bị trừ.

Dù vậy, anh Minh cho rằng, hành vi sử dụng biển số giả cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng biển số giả lắp trên ô tô để lưu thông sẽ bị phạt từ 20-26 triệu đồng, tịch thu biển số và trừ 10 điểm GPLX.

Chiếc Toyota Land Cruiser đeo biển giả đã được lực lượng chức năng yêu cầu tháo biển và lắp đúng biển đã đăng ký. Ảnh: NVCC

PV VietNamNet đã liên hệ với đại diện VETC để tìm hiểu cơ chế bị trừ tiền tài khoản ETC trong tình huống này.

Thông thường, hệ thống VETC sử dụng hai nguồn dữ liệu đồng thời gồm RFID (thẻ eTag) - phương thức nhận diện chính để xác định xe và thực hiện giao dịch và camera ANPR để đọc biển số, chụp ảnh và đối chiếu với dữ liệu RFID nhằm tăng độ chính xác, lưu bằng chứng và hỗ trợ xử lý sự cố.

Nếu chỉ có camera nhận diện biển số mà không đọc được thẻ RFID, giao dịch ETC thông thường sẽ không được thực hiện tự động.

Tuy nhiên, khi bán xe, chủ cũ không bóc thẻ RFID, không hủy liên kết tài khoản, chủ mới sang tên, vẫn sử dụng chiếc xe đó và gắn biển số cũ sẽ dẫn tới tình huống bị trừ tiền như trên.

Lúc này, khi qua trạm, hệ thống VETC vẫn đọc ID của thẻ RFID, ID này vẫn đang liên kết với tài khoản của chủ cũ, camera đọc biển số trên xe cũng trùng với dữ liệu nên trạm vẫn trừ tiền từ tài khoản của chủ cũ.

Vì vậy, VETC cũng đã đưa ra một số khuyến cáo đối cho người dùng ô tô khi bán xe, cần bóc eTag ở xe cũ và cập nhật lại thông tin trên tài khoản ETC của mình, hủy liên kết với xe cũ để tránh bị rắc rối trừ tiền oan.

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