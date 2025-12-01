Sưu tập và trải nghiệm xe cổ tiêu tốn thời gian, tiền bạc và công sức của không ít người đam mê bộ môn này. Tuy nhiên, với rất nhiều người thì nó như “món ăn tinh thần” và “đã nghiệm rồi thì rất khó bỏ”. Không ít người chi ra hàng tỷ đồng để tìm mua những chiếc xe cổ hàng hiếm, nhưng thực tế để mua được chiếc xe ưng ý là điều không đơn giản, thậm chí rất khó để tìm được xe muốn mua.

Công tác phục dựng xe cổ cũng là một quá trình đòi hỏi rất nhiều yếu tố của người chủ lẫn người thợ. Trong những chiếc xe cổ hiện còn tồn tại và được công bố, dòng xe Citroën Traction Avant của Pháp là một chiếc xe đặc biệt, gắn liền với lịch sử giao thông của Việt Nam và hiện chỉ còn lại số lượng ít ỏi ở trong nước. Giá của những chiếc xe này lên tới hàng tỷ đồng.

Trong đoàn xe cổ xuất hiện tại Hà Nội hôm 2/10 vừa qua, một chiếc Citroën Traction Avant thuộc sở hữu của một thành viên trong câu lạc bộ Xe cổ Sài Gòn (Saigon Classic Car Club) gây chú ý khi tuổi đời lên đến 77 năm (sản xuất từ năm 1948). Theo chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Thủy - thành viên của câu lạc bộ, đây là chiếc xe cổ nhất trong đoàn xe tham gia hành trình dài gần 6.000 km từ Việt Nam sang Lào và Trung Quốc.

Citroën Traction Avant được mệnh danh là “Nữ hoàng của những cung đường” tại Pháp. Trong giai đoạn từ năm 1934 đến 1957, có tổng cộng hơn 759.000 xe xuất xưởng, song đến nay số lượng xe còn tồn tại không nhiều, riêng Việt Nam hiện chỉ còn khoảng vài chục chiếc. Ngoài ra, số lượng xe Citroën Traction Avant đang lưu hành bình thường tại Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Thông tin từ nhà sản xuất cho thấy, có ba biến thể chính là 7CV, 11CV và 15CV, trong đó 11CV được ví như “xương sống” của dòng Traction Avant do doanh số cao nhất. Mẫu xe này còn gây tiếng vang cho hãng xe Pháp bởi khi là dòng xe tiên phong dùng hệ dẫn động cầu trước được sản xuất với số lượng lớn, sử dụng khung gầm liền khối và hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, hiện nay thị trường xe cổ trong nước đang rao bán một vài chiếc Citroën Traction Avant, gồm một chiếc mang biển số tỉnh Bình Thuận cũ và một chiếc bản Coupe ở Hà Nội. Trong đó, chiếc Citroën Traction Avant Coupe đời 1935 có giá lên tới 3,5 tỷ đồng.

Citroën Traction Avant 11CV gồm hai phiên bản 11 Légère và 11 Normale. Chiếc trong bài là bản 11 Normale - kích thước lớn hơn bản Légère - với chiều dài 4.620 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.540 mm cùng chiều dài cơ sở 3.090 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 180 mm, ngang các mẫu Mercedes-Benz GLC hay Porsche Macan ngày nay.

Ngoại thất xe sơn màu trắng ngà bắt mắt. Hiện, chưa có thông tin về nước sơn nguyên bản của chiếc xế cổ này, do phần lớn dòng xe này tại Việt Nam thường mang ngoại thất tối màu. Phần đầu xe trang bị bốn đèn chiếu sáng halogen, với viền ngoài mạ crôm. Mặt ca-lăng đơn giản với các thanh nan dọc, tạo điểm nhấn bằng bộ khung ngoài mạ crôm.

Đuôi xe thiết kế đơn giản hơn đầu xe. Cản sau và cản trước đều mạ crôm, làm tăng sự sang trọng cho xe. Cụm đèn hậu nhỏ nhắn, đặt đối xứng hai bên. Nắp bình xăng để lộ ra ngoài, nắm phía bên phụ. Trụ C nằm thẳng đứng thay vì vuốt dần về phía cốp, được tạo hình bo tròn, bầu bĩnh như cửa khoang hành lý.

Bộ mâm của xe mang thiết kế vành nan hoa mạ crôm và lốp viền trắng, một phong cách phổ biến trên xe sang từ thập niên 1940-1960. Kích thước mâm xe khá nhỏ, chỉ 15 inch. Đây không phải bộ mâm nguyên bản kiểu liền khối của mẫu Traction Avant nhưng cũng rất phù hợp với dòng xe này.

Tay nắm cửa bên ngoài xe thiết kế mềm mại, mở thủ công bằng cách xoay và kéo tay nắm để kích hoạt chốt, khác với kiểu mở 1 thao tác kéo tay nắm một số xe cổ đời cao hơn và các xe thời nay.

Nội thất chiếc Citroën Traction Avant 1948 này vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có, kết hợp giữa hai tông màu trắng be và đỏ. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ hiển thị tốc độ và thông số của xe. Các nút bấm vật lý và cửa gió điều hòa đều mạ crôm sáng bóng. Vô-lăng 3 chấu đơn giản nhưng ốp gỗ màu nâu như các xe hạng sang đắt tiền ngày nay.

Do dung tích khoang hành lý không lớn, chủ xe phải sử dụng hàng ghế sau để chứa thêm một vali cỡ lớn. Với chiều dài cơ sở lên tới 3 mét, không gian nội thất xe thậm chí ngang với một số xe sang như Audi A8, Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7 Series. Hàng ghế sau có khoảng để chân khá thoải mái, rộng rãi.

Bên dưới nắp ca-pô của chiếc Citroën Traction Avant 11CV là động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên với dung tích 1.9 lít. Cỗ máy này cho ra sức mạnh 56 mã lực tại 3.800 vòng/phút và 125 Nm mô-men xoắn tại 2.000 vòng/phút. Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn 3 cấp, tốc độ tối đa khoảng 115-120 km/h.

