Theo Carcomplaints.com, nguyên đơn là Fleet Salvage Systems tại bang Florida đã nộp đơn lên Tòa án quận Bắc Georgia (Mỹ). Vụ kiện áp dụng cho tất cả xe Porsche bán ra từ ngày 1/1/2021 đến nay.

Đơn kiện cho rằng Porsche đã phối hợp với hệ thống đại lý để thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, khi thiết kế xe theo hướng chỉ các đại lý chính hãng mới có quyền truy cập vào các công cụ chẩn đoán, lập trình, hiệu chỉnh và phần mềm cần thiết để sửa chữa.

Nguyên đơn cho biết vào tháng 6/2025, chiếc Cayenne của họ được mang tới một garage độc lập để thay dầu và lọc dầu. Tuy nhiên, kỹ thuật viên không thể đặt lại hệ thống báo tuổi thọ dầu nhớt vì thao tác này chỉ đại lý Porsche mới được phép thực hiện.

Đơn kiện nêu rõ việc “xóa mã lỗi” để reset hệ thống chỉ có thể được thực hiện bởi Porsche hoặc đại lý ủy quyền, khiến khách hàng buộc phải quay về hãng để bảo dưỡng với chi phí cao hơn nhiều so với garage bên ngoài.

Theo nguyên đơn, cơ chế này tạo ra “thế độc quyền hiệu quả” trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng xe Porsche, đồng thời khiến người dùng gần như không thể tự sửa chữa xe nhằm tiết kiệm chi phí.

Vụ kiện cũng cáo buộc các đại lý Porsche đang nắm gần như toàn bộ thị phần sửa chữa xe của hãng, qua đó duy trì mức giá dịch vụ cao và hưởng lợi lớn từ việc bán phụ tùng chính hãng.

Theo Motobisc

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Người đàn ông chuyển gần 2 tỷ mua xe sang Lexus “ma”, đại lý thật bị vạ lây MỸ - Một người đàn ông đã mất hơn 77.000 USD (khoảng 1,96 tỷ) sau khi chuyển tiền mua chiếc Lexus GX 550 không tồn tại. Đáng nói, đại lý mà nạn nhân tố cáo lại là doanh nghiệp có thật nhưng hoàn toàn không liên quan.

uit