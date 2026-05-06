Theo nội dung lan truyền từ trang Instagram RNKAutos, dòng SUV điện “Electric Origin” của Mahindra hiện gồm ba mẫu BE6, XEV 9e và XEV 9S, đều đang được thị trường đón nhận tích cực. Tuy nhiên, vụ việc mới đây liên quan đến BE6 đã đặt ra nhiều nghi vấn về quy trình bán xe.

Loạt hình ảnh cho thấy dữ liệu được ghi lại từ hệ thống camera 360 độ, vốn hoạt động như camera hành trình tích hợp, lưu trữ trực tiếp trong bộ nhớ xe và có thể truy cập qua màn hình trung tâm. Trong video, chiếc BE6 đang chạy khoảng 48 km/h trên đường thì giảm tốc đột ngột, trước khi đâm vào đuôi một chiếc Mahindra XEV 9e không gắn biển số.

Camera trên xe ghi lại toàn bộ vụ va chạm.

Nhiều khả năng, vụ va chạm xảy ra khi hai xe đều thuộc kho của đại lý, đang được vận chuyển giữa bãi xe và showroom. Dù chưa rõ toàn bộ bối cảnh, nhưng cú đâm được xác định đã gây hư hỏng phần đầu xe BE6.

Theo lời chủ xe, tai nạn này diễn ra từ ngày 29/12/2025, trong khi anh nhận bàn giao xe vào tháng 3/2026. Người này cho rằng đại lý đã sửa chữa, sơn lại chiếc xe từng bị tai nạn rồi bán lại như xe mới. Thậm chí, anh còn cảnh báo những khách hàng nhận xe XEV 9e cùng thời điểm nên kiểm tra dữ liệu camera để xác định liệu xe của mình có liên quan đến vụ va chạm nói trên hay không.

Hình ảnh cận cảnh trong video cho thấy chiếc BE6 xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như khe hở thân vỏ không đều, lốp mòn bất thường, một số chi tiết có dấu hiệu sơn lại. Chủ xe cho biết đã phản ánh với đại lý và yêu cầu đổi xe mới hoặc hoàn tiền toàn bộ. Tuy nhiên, phía đại lý bị cáo buộc từ chối, ngay cả khi khách hàng đưa ra bằng chứng từ camera.

Thay vào đó, đại lý được cho là chỉ đề nghị mức bồi thường khoảng 70.000-80.000 Rs (tương đương 20-25 triệu đồng), song chủ xe không chấp nhận. Người này cho biết hai bên sẽ có buổi làm việc cuối cùng, nếu không đạt được thỏa thuận, anh sẽ đưa vụ việc ra tòa án bảo vệ người tiêu dùng.

Vụ việc được xem như lời cảnh báo với những khách hàng bỏ qua bước kiểm tra xe trước khi nhận. Theo các chuyên gia, người mua cần trực tiếp kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi thanh toán, chú ý các dấu hiệu như khe hở thân vỏ, trầy xước, lỗi sơn, gỉ sét hay độ mòn lốp. Việc bỏ qua các chi tiết này có thể khiến người mua đối mặt với rủi ro lớn, như trường hợp nêu trên.

Theo Cartoq

