Theo đơn kiện, tháng 12/2020, khách hàng này đã mua một chiếc Toyota Highlander 2020 mới tại đại lý Toyota ở California. Mẫu xe trang bị động cơ 3.5L V6 và hộp số tự động 8 cấp do Aisin chế tạo.

Đến tháng 9/2025, xe bất ngờ phát ra tiếng động lạ từ hộp số. Đồng hồ công-tơ-mét cho thấy xe đã lăn bánh khoảng 67.200 dặm (108.189km). Theo CarComplaints.com, đại lý xác định hộp số cần được thay thế hoàn toàn với chi phí 7.451 USD (khoảng hơn 178 triệu đồng).

Chủ xe báo cáo rằng Toyota đã từ chối bảo hiểm vì xe đã hết hạn bảo hành khi chạm mốc trên 60.000 dặm. Theo chính sách của hãng, thời hạn bảo hành chiếc xe là 5 năm hoặc 60.000 (khoảng 96.560km) dặm tùy điều kiện nào đến trước.

Thay vì chấp nhận sửa chữa, chủ xe đã nộp đơn kiện Toyota lên Tòa án Liên bang khu vực Trung California. Vụ kiện tốn phí nộp 405 USD nhưng yêu cầu bồi thường hơn 5 triệu USD.

Chủ xe Toyota kiện hãng vì sửa hộp số hết 178 triệu khi xe vừa hết bảo hành

Đơn kiện cho rằng hộp số 8 cấp của Toyota từ lâu bị phàn nàn về tình trạng quá nhiệt ở bộ chuyển đổi mô-men xoắn, khiến dầu hộp số bị cháy và làm hư hại các ly hợp bên trong, dẫn đến hỏng sớm, trong khi một hộp số tự động thông thường phải bền tới khoảng 321.800km

Theo các tài liệu kỹ thuật, từ năm 2016 đến 2023, Toyota đã ban hành nhiều thông báo dịch vụ liên quan đến hiện tượng sang số giật, chậm phản hồi, tiếng ồn bất thường và lỗi bộ chuyển đổi mô-men xoắn. Loại hộp số này được sử dụng trên Highlander, Grand Highlander, Camry, Sienna, Avalon, RAV4 và một số mẫu Lexus.

Đơn kiện cáo buộc Toyota và nhà sản xuất Aisin đã biết vấn đề từ năm 2015 nhưng không khắc phục triệt để. Hiện chủ xe vẫn phải sử dụng chiếc Highlander với hộp số trục trặc, hy vọng vụ kiện sẽ được giải quyết trước khi hộp số “chết hẳn”.

Theo Motorbiscuit