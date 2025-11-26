Đại lý ô tô Pilgrims tại thị trấn March, hạt Cambridgeshire, thuộc khu vực Fenland (Anh) là đại lý phân phối xe Ford chính hãng đến nay đã có lịch sử tới 40 năm thành lập. Đầu tuần này, 24/11, nhiều khách hàng đến đại lý Pilgrims để thực hiện lịch hẹn bảo dưỡng xe đã “bàng hoàng” khi thấy cổng bị khóa, khu vực bán hàng và trung tâm dịch vụ hoàn toàn vắng bóng nhân viên. Không có bất kỳ thông báo hay cảnh báo nào về việc đóng cửa này được dán tại đây.

Sau đó, một khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã hẹn lịch hôm nay, tới đại lý lúc 08:30 thì thấy cổng khóa, không một bóng nhân viên.” Một người khác kể: “Tôi lái thử xe hôm thứ Bảy, gọi đặt cọc sáng thứ Hai, đến thứ Tư mới biết họ đóng cửa vô thời hạn.”

Việc đóng cửa bất ngờ này đặt ra nhiều câu hỏi lớn về các đơn hàng đang thực hiện, về các khoản đặt cọc đã đóng, về chế độ bảo hành và cam kết dịch vụ hậu mãi lâu dài. Trong khi đó, Pilgrims là đại lý Ford duy nhất trong khu vực với lượng khách hàng đông đảo được phát triển trong 4 thập kỷ.

Đến nay, đại lý Pilgrims vẫn chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về việc này. Theo nguồn tin địa phương, đại lý này có thể đã bước vào tình trạng "tự nguyện giải thể" từ tuần trước, nhưng thời điểm và chi tiết chưa được xác nhận.

Đáng chú ý, đại lý này mới kỷ niệm 40 năm thành lập vào đầu năm nay. Hình ảnh đại lý là một phần quen thuộc trong cảnh quan về hoạt động kinh tế của Fenland. Sự việc cũng gợi nhớ đến trường hợp Mike Brewer, ngôi sao truyền hình Anh, phải đóng cửa cửa hàng xe cũ Mike Brewer Motors tại Sheffield sau 15 năm, khiến khoảng 60 nhân viên mất việc. Brewer cho biết, chính các chính sách thuế mới áp dụng lên nhân sự đã khiến việc vận hành doanh nghiệp đông nhân viên trở nên khó khăn.

Brewer chia sẻ với Car Dealer Magazine: “Vì doanh nghiệp đông nhân viên, cùng với chính sách thuế mới của chính phủ, chúng tôi không thể tiếp tục vận hành Mike Brewer Motors. Chúng tôi thua lỗ nặng nề, tất cả là do chính sách thuế mới.”

