Tôi đang sử dụng một chiếc xe dẫn động 4 bánh, gầm xe cũng khá cao nên từ trước đến nay luôn khá tự tin mỗi khi đi qua những cung đường xấu hay địa hình khó.

Sắp tới, tôi dự định thực hiện một chuyến xuyên Việt và rất muốn có vài bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình khi lái xe ra sát bãi biển cát trắng ở miền Trung.

Lái xe trên cát ven biển đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm khác với các địa hình thông thường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn vì địa hình cát chắc chắn sẽ khác nhiều so với đường đất đá mà tôi từng đi. Đồng thời cũng sợ nước biển mặn có thể làm hư hại cho xe.

Ngoài ra, mỗi địa phương có thể có những quy định riêng về việc đưa xe xuống bãi biển mà tôi không nắm rõ. Tôi lo nếu chủ quan, xe có thể bị sa lầy hoặc vô tình vi phạm quy định.

Qua VietNamNet, rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các chuyên gia và những người có kinh nghiệm off-road trên địa hình cát, đặc biệt từng lái xe trên bãi biển.

Tôi có nên lái xe ra sát mép nước để chụp ảnh hay không? Nếu có thì cần lưu ý những gì để vừa đảm bảo an toàn cho xe, tránh sa lầy hay hư hỏng, vừa không vi phạm quy định của địa phương và ảnh hưởng đến môi trường?

Độc giả Hoàng Sơn (Hà Nội)

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