Nhiều phụ huynh có thói quen cho con ngồi ở ghế phụ phía trước để tiện quan sát, trò chuyện hoặc đơn giản vì trẻ thích được nhìn ra đường. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, đây lại là vị trí nguy hiểm nhất đối với trẻ em khi không may xảy ra va chạm.

Từ ngày 1/7 tới, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực tại Việt Nam, trong đó trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Đồng thời, trẻ phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như ghế trẻ em.

Không chỉ là yêu cầu pháp luật, đây còn là khuyến cáo quan trọng về an toàn bởi hàng ghế trước tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng với trẻ nhỏ.

Tại nhiều quốc gia phát triển, việc trẻ nhỏ ngồi ghế trước bị hạn chế hoặc cấm tuyệt đối. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là các nguyên nhân vì sao trẻ nhỏ bị cấm ngồi ở hàng ghế trước:

Ghế trước chịu lực va chạm mạnh hơn

Theo các nghiên cứu về an toàn giao thông, khu vực phía trước xe thường là nơi chịu tác động mạnh nhất trong các vụ va chạm trực diện. Vì vậy, trẻ em ngồi ở hàng ghế trước có nguy cơ chấn thương cao hơn do va đập vào bảng táp-lô, kính chắn gió hoặc các chi tiết trong khoang lái.

Ngược lại, hàng ghế sau nằm xa vùng hấp thụ xung lực chính nên thường được đánh giá là an toàn hơn. Trong đó, vị trí giữa hàng ghế thứ hai được nhiều chuyên gia xem là nơi bảo vệ tốt nhất cho trẻ nhỏ nếu được cố định bằng ghế an toàn phù hợp.

Nguy cơ chấn thương đến từ túi khí

Hầu hết ô tô hiện đại đều được trang bị túi khí phía trước nhằm bảo vệ người lớn khi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, thiết bị này lại có thể trở thành "con dao hai lưỡi" với trẻ nhỏ bởi khi túi khí bung ra với tốc độ lên trên 300 km/h và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho trẻ em, thay vì thực hiện chức năng bảo vệ.

Khi kích hoạt, túi khí bung ra chỉ trong vài phần nghìn giây với tốc độ rất lớn để giữ cơ thể người lớn khỏi va đập vào vô-lăng hoặc bảng táp-lô. Trong khi đó, trẻ em có cơ thể nhỏ, hệ xương chưa hoàn thiện nên lực bung của túi khí có thể gây chấn thương nặng ở vùng đầu, cổ và ngực, thậm chí dẫn đến tử vong.

Đây cũng là lý do nhiều hãng xe khuyến cáo không đặt ghế trẻ em quay ngược ở hàng ghế trước nếu không vô hiệu hóa túi khí hành khách.

Dây an toàn trên xe không được thiết kế cho trẻ nhỏ

Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần cho trẻ ngồi ghế và thắt dây an toàn như người lớn là đã đủ an toàn. Tuy nhiên, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Thực tế, dây an toàn tiêu chuẩn trên ô tô được thiết kế dựa trên thể trạng của người trưởng thành hoặc trẻ em có chiều cao từ khoảng 1,35 m trở lên. Với trẻ nhỏ, kích thước cơ thể chưa phù hợp nên dây đai thường không nằm đúng vị trí bảo vệ tối ưu.

Khi xảy ra va chạm, phần dây đai chéo có thể tỳ vào cổ hoặc mặt thay vì vai, trong khi dây đai ngang lại siết trực tiếp lên vùng bụng mềm thay vì phần xương hông. Điều này làm gia tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng ở cổ, cột sống và các cơ quan nội tạng.

Đó cũng là lý do ghế an toàn trẻ em được khuyến cáo sử dụng. Thiết bị này giúp cố định cơ thể trẻ đúng tư thế, đồng thời phân tán lực va đập lên các vùng chịu lực tốt hơn của cơ thể, qua đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn hoặc phanh gấp.

Thiết bị giúp tối ưu dây an toàn của xe phù hợp với trẻ nhỏ. Ảnh: Amazon

Làm tăng nguy cơ mất tập trung khi lái xe

Ngoài những rủi ro về an toàn khi xảy ra va chạm, việc để trẻ nhỏ ngồi ở ghế phụ phía trước còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của người lái. Với tính cách hiếu động và tò mò, trẻ thường xuyên nghịch các nút bấm, màn hình giải trí, điều hòa hoặc với tay vào khu vực điều khiển, khiến tài xế bị phân tâm trong quá trình vận hành xe.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh có thói quen trò chuyện, quay sang dỗ dành hoặc xử lý các tình huống phát sinh với con ngay khi đang cầm lái. Những hành động tưởng chừng vô hại này lại khiến sự chú ý không còn tập trung hoàn toàn vào giao thông phía trước, đặc biệt nguy hiểm khi xe đang lưu thông với tốc độ cao hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp.

Vì vậy, việc cho trẻ ngồi đúng vị trí ở hàng ghế sau và sử dụng ghế an toàn phù hợp không chỉ bảo vệ trẻ mà còn giúp người lái duy trì sự tập trung cần thiết khi điều khiển phương tiện.

Trường hợp vi phạm, tài xế có thể bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

(Tổng hợp)

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