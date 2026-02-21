Dòng ô tô xếp hàng để di chuyển vào trung tâm TP Hà Nội.

Tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm thành phố và lối lên đường Vành đai 3 trên cao, các phương tiện bị ùn kéo dài hơn 3km.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng trong tối nay đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Đơn vị đã phối hợp cùng các địa phương như Thanh Hóa, Ninh Bình để điều tiết phương tiện vào cao tốc từ xa.

Tại điểm cuối vào trung tâm TP Hà Nội, đơn vị sẽ phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) hướng dẫn các phương tiện thoát ùn tắc.

Tại đường Vành đai 3 theo hướng từ cầu Thanh Trì về trung tâm thành phố, dòng phương tiện nối đuôi nhau từ Km171.

Tại nút giao Đỗ Mười - lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm thành phố, lượng xe máy lưu thông tăng cao.

Tại ngã tư Ngọc Hồi - Đỗ Mười (đoạn trước cửa Bến xe Nước Ngầm), mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng hơn hẳn so với hai ngày trước đó.

Đường Cổ Linh đông đúc phương tiện ở cả hai hướng.

Cầu Vĩnh Tuy cũng lâm vào tình trạng tương tự, dòng ô tô, xe máy phải di chuyển chậm.