Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại cửa ngõ miền Tây và Bến xe Miền Tây (TPHCM) bắt đầu tăng nhiệt.

Những chuyến xe liên tỉnh nối đuôi nhau, chở hành khách mang theo lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.

Đường Lê Khả Phiêu (hay còn gọi Quốc lộ 1) ở cửa ngõ phía Tây vào trung tâm TPHCM thông thoáng chiều mùng 4 Tết Bính Ngọ. Ảnh: MT

Không khí chiều mùng 4 Tết dù nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự trật tự, thông thoáng. Với nhiều người, việc rời nhà sớm không phải là kết thúc Tết sớm, mà là cách để bắt đầu năm mới chủ động hơn.

Bến xe Miền Tây đông đúc, nhiều xe khách liên tục cập bến để trả khách. Ảnh: MT

Anh Trần Minh Tâm (32 tuổi, quê Tiền Giang) chia sẻ: "Ăn Tết mấy ngày là thỏa rồi. Tôi quyết định lên sớm để tránh cái cảnh kẹt xe 'kinh điển' trên Quốc lộ 1. Thà đi sớm một chút mà đường sá thênh thang, về tới phòng trọ còn thời gian dọn dẹp, ngủ một giấc thật sâu trước khi bước vào guồng quay công việc".

Hành khách vượt quãng đường dài để trở lại TPHCM sau những ngày nghỉ Tết. Ảnh: MT

Hành khách đứng chờ người thân đến đón hoặc đặt xe công nghệ để về nhà tại bến xe Miền Tây. Ảnh: MT

Chị Hoàng Yến (quê An Giang) cho biết, chị chấp nhận gác lại những buổi liên hoan ở quê để đưa các con lên thành phố sớm.

"Năm nào cũng đợi đến ngày cuối kỳ nghỉ Tết mới đi thì cực lắm. Lên sớm thế này, chiều mai tôi định đưa tụi nhỏ đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ và Thảo Cầm Viên cho biết không khí Tết thành phố. Coi như mình tận hưởng kỳ nghỉ theo một cách khác, thoải mái và không áp lực", chị Yến cho biết.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc trở lại TPHCM. Ảnh: MT

Trên trục “xương sống” đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1) hướng vào trung tâm thành phố, phương tiện lưu thông đông song vẫn trong tầm kiểm soát.

Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, không ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ tại các điểm nóng như cầu Bình Điền hay vòng xoay An Lạc.

Trong những ngày sắp tới, dự báo lượng người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TPHCM sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.