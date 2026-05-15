Ngày 15/5, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 thông tin, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.T.T (3 tuổi, trú tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp độ 3, chấn thương vùng cổ do mắc kẹt cổ vào cánh cổng sắt tại nhà.

Khoảng 18h30 ngày 12/5, bé T. chui qua cổng sắt để ra ngoài chơi thì không may bị mắc kẹt cổ. Khi phát hiện sự việc, người nhà thấy trẻ tím tái, mất phản xạ và xuất hiện cơn ngừng thở. Gia đình lập tức tiến hành thổi ngạt, sơ cứu cho trẻ. Sau khoảng 5-10 phút, thấy môi trẻ hồng trở lại và nhịp thở cải thiện, gia đình nhanh chóng đưa bé T. tới bệnh viện gần nhà cấp cứu.

Trẻ được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Sau xử trí ban đầu tại tuyến dưới, bé T. được chuyển tới Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 lúc 20h30 cùng ngày trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, tăng trương lực cơ liên tục, thở gắng sức, có cơn ngừng thở ngắn, độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) khoảng 85%. Trẻ tím quanh môi, gốc mũi và đầu chi; xuất huyết dưới da quanh mắt; phổi thông khí kém; nhịp tim 150 lần/phút.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc chẩn đoán bệnh nhi bị suy hô hấp độ 3, chấn thương kín vùng cổ do kẹt cổng sắt.

Chiếc cổng nơi bé gái chui qua. Ảnh: GĐCC.

Trước tình trạng nguy kịch của bé T, ê-kíp trực nhanh chóng triển khai cấp cứu hô hấp, đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy xâm nhập, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Bệnh nhi được chụp X-quang tim phổi, cột sống cổ ngay tại giường bệnh, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết và điều trị theo phác đồ. Quá trình đặt nội khí quản diễn ra an toàn, cải thiện tình trạng thông khí và nâng độ bão hòa oxy trong máu.

Sau 14 giờ thở máy xâm nhập, bệnh nhi tỉnh táo hơn, xuất hiện nhiều nhịp tự thở, SpO2 đạt 98%, không sốt, không co giật, chức năng hô hấp và tuần hoàn ổn định. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được theo dõi sát, dự kiến trẻ có thể xuất viện trong vòng 3-5 ngày tới.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lê, Trưởng Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, chấn thương vùng cổ ở trẻ nhỏ đặc biệt nguy hiểm do khu vực này tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như đường thở, mạch máu lớn, dây thần kinh và cột sống cổ. Khi vùng cổ bị chèn ép, tình trạng thiếu oxy có thể diễn ra rất nhanh, dẫn đến suy hô hấp, tổn thương não hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

