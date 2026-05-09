Ngày 9/5, trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Ngoại tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một nam thanh niên (21 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện sau khi nhờ người quen tới nhà làm thủ thuật cắt bao quy đầu.

Nam thanh niên quen 1 thợ cắt tóc và được giới thiệu công nghệ cắt bao quy đầu. Vì vậy, cậu mời người thợ về nhà thực hiện thủ thuật bằng thiết bị không rõ nguồn gốc. Sau đó, bệnh nhân chỉ được hướng dẫn dùng thuốc giảm đau và thuốc chống phù nề, không có kháng sinh dự phòng hay theo dõi y tế.

Đến ngày thứ hai, vùng phẫu thuật xuất hiện sưng nề, bầm tím. Tuy nhiên, người thực hiện thủ thuật trấn an rằng “không sao, sẽ tự hết”. Đến ngày thứ năm, tình trạng đau tăng dần kèm sưng to, bệnh nhân buộc phải đến bệnh viện.

Bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Tại cơ sở y tế, các bác sĩ ghi nhận vùng bao quy đầu của người bệnh sưng nề nhiều, tụ máu, bầm tím lan rộng, một số vị trí có dấu hiệu bung chỉ và hoại tử mô, kèm nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh nhân sau đó được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử lý máu tụ, cắt lọc mô hoại tử và phục hồi tổn thương.

Thạc sĩ Thịnh cho biết, trong phòng mổ đã phải lấy bỏ khối máu tụ lớn, xử lý tình trạng bong tách mô và cầm máu kỹ lưỡng trước khi khâu phục hồi. Đây là biến chứng nặng có thể ảnh hưởng đến chức năng và thẩm mỹ nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Thịnh cảnh báo cắt bao quy đầu là thủ thuật không quá phức tạp trong điều kiện y tế chuẩn, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện an toàn.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở kỹ thuật cắt mà còn ở việc đánh giá chỉ định, kiểm soát vô khuẩn, theo dõi sau thủ thuật và xử trí biến chứng nếu xảy ra. Các biến chứng có thể gặp như chảy máu không kiểm soát, tụ máu dưới da, nhiễm trùng vết mổ, hoại tử mô, bung vết khâu.

“Thủ thuật chỉ thực sự an toàn khi được thực hiện bởi nhân viên y tế được đào tạo bài bản, trong môi trường đảm bảo vô khuẩn và có khả năng xử lý biến chứng ngay lập tức”, bác sĩ Thịnh cho biết.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý thực hiện các thủ thuật y khoa tại nhà hoặc tại các cơ sở không được cấp phép. Khi có nhu cầu can thiệp y khoa, mọi người cần đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa uy tín để được thăm khám, tư vấn và thực hiện đúng quy trình.

