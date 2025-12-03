Khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hà Nội) những ngày qua trở thành tâm điểm chú ý khi ban quản lý (BQL) thông báo dừng tiếp nhận gửi xe máy, xe đạp điện tại tầng hầm.

Động thái này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng cư dân, nhất là khi xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang diễn ra mạnh mẽ. Trong khi đó, HĐND TP Hà Nội vừa có nghị quyết ban hành lộ trình hạn chế xe máy xăng trong vùng phát thải thấp.

Một phần nội dung trong thông báo của BQL gửi tới cư dân. Ảnh: Nhóm cư dân

Thành phố khuyến khích xe điện nhưng chung cư lại cấm gửi

Theo tìm hiểu, BQL chung cư HH Linh Đàm là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Cụ thể, theo thông báo của BQL, từ 1/12/2025 sẽ không tiếp nhận thêm các phương tiện là xe máy điện và xe đạp điện gửi dưới tầng hầm và chính thức ngừng trông giữ triệt để từ 1/2/2026. Lý do được đưa ra là quá tải hầm gửi và nguy cơ cháy nổ từ pin, sạc không đảm bảo.

Theo phía BQL: "Quyết định này là cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của toàn bộ cư dân, đồng thời giúp hệ thống vận hành toà nhà hoạt động ổn định, bền vững".

Khu vực hầm để xe tại chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Nhóm cư dân

Thông báo nói trên khiến nhiều cư dân ngỡ ngàng. Bởi không ít gia đình đã sử dụng và gửi xe máy điện, xe đạp điện nhiều năm nay. Không ít gia đình đã bán xe xăng, chuyển sang xe điện để phù hợp với các chủ trương về giao thông xanh. Giờ đây, họ rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”.

Chị Hoàng Minh Hạnh, cư dân tòa HH2B, bày tỏ: “Nếu lo ngại cháy nổ thì ban quản lý phải có giải pháp, không thể đưa ra một tờ thông báo rồi chấm hết. Chúng tôi chuyển sang dùng xe điện vì tin theo định hướng chung, giờ bị từ chối chỗ gửi là rất bất tiện.”

Đồng tình với ý kiến trên, anh Đỗ Văn Tùng, một cư dân khác cũng cho rằng, nhiều gia đình đang chuyển đổi sang xe điện bây giờ "tiến thoái lưỡng nan" vì tiếp tục đi xe điện cũng bất tiện vì không có chỗ để, còn chuyển về xe xăng thì sắp tới khó đi vào trong khu vực trung tâm.

Không ít cư dân lo lắng đi tìm chỗ gửi xe điện. Nhiều người e ngại cảnh những ngày mưa gió, họ phải mang xe ra bãi tự phát cách hàng trăm mét, vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn mất an toàn. Một số người cho rằng điều này gây áp lực khiến họ buộc phải quay ngược lại dùng xe máy xăng.

Tuy vậy, cũng có ý kiến đồng tình với ban quản lý. Với mật độ dân cư lên tới hàng chục nghìn người với số lượng phương tiện gần tương đương, hầm để xe tại HH Linh Đàm vốn đã quá tải, việc thêm nhiều xe điện với các nguy cơ tiềm ẩn đến từ quá trình sạc pin khiến nhiều cư dân thận trọng và ủng hộ biện pháp hạn chế.

"Họ làm thế là có lý do vì hầm không đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy, không có chỗ để riêng cho xe điện - xe xăng, lại càng không có quỹ bảo trì để update thêm hệ thống sạc cho xe điện. Nên họ đợi nếu cơ quan nào ra công văn yêu cầu bắt buộc cho để thì vẫn làm, nhưng trách nhiệm đã né được", anh Vũ Mạnh Hải - một cư dân có cái nhìn khách quan hơn.

Việc gia tăng nhanh chóng số lượng xe máy điện buộc các chung cư phải nâng cấp, hoàn thiện hệ thống điện và PCCC. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hạ tầng là gốc rễ của vấn đề

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, việc BQL tự ý cấm gửi phương tiện nói chung và xe điện nói riêng không phải là quyết định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Dương Đức Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Luật Đức Trí Tín (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) viện dẫn: Luật Nhà ở 2025 quy định khu vực để xe trong chung cư bao gồm xe máy, xe máy điện, xe đạp điện và các phương tiện cá nhân khác. Theo đó, cư dân có quyền sử dụng hạ tầng gửi xe, trừ khi có căn cứ chuyên môn hoặc văn bản từ cơ quan thẩm quyền liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

“Nếu hạ tầng chưa đạt chuẩn PCCC cho việc để và sạc xe điện, chủ đầu tư và ban quản lý phải có phương án nâng cấp hoặc tổ chức khu vực riêng cho 'hợp lý hợp tình'. Cấm toàn bộ như hiện nay vừa thiếu cơ sở pháp lý, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cư dân", luật sư Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quyết định cấm gửi xe điện cũng tạo ra mâu thuẫn lớn với định hướng giao thông xanh của TP Hà Nội. Nhiều văn bản gần đây đề cập tới giảm dần phương tiện chạy xăng và thúc đẩy xe điện. Nếu chung cư không đảm bảo được nơi gửi xe, chủ trương của thành phố sẽ khó triển khai trên thực tế.

"Nhiều chung cư cũ xây dựng trước thời kỳ bùng nổ xe điện, chưa có tiêu chuẩn thiết kế riêng cho khu vực sạc, pin, khả năng thông gió hoặc các hệ thống chữa cháy đặc thù. Tuy nhiên, việc thiếu hạ tầng không thể trở thành lý do để từ chối quyền sử dụng của cư dân", một chuyên gia về giao thông chia sẻ.

Có thể thấy, câu chuyện tại HH Linh Đàm và nhiều chung cư lớn khác ở Hà Nội đang cho thấy một điểm nghẽn lớn của quá trình chuyển đổi xanh: hạ tầng chưa đồng bộ.

Thực tế, việc xe điện xuất hiện ngày càng nhiều tại các tòa nhà không phải xu hướng tạm thời. Các hãng xe liên tục mở rộng thị phần, giá xe ngày càng dễ tiếp cận, trong khi chính quyền cũng đang thúc đẩy giảm ô nhiễm bằng giải pháp thay thế xe xăng.

Do đó, theo nhiều chuyên gia đô thị, một lệnh cấm đơn thuần không thể giải quyết gốc rễ vấn đề. Thay vào đó, các giải pháp khả thi gồm: Tổ chức khu vực để xe điện riêng, có hệ thống thông gió và thiết bị báo cháy bổ sung; lắp đặt trạm sạc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có kiểm tra định kỳ; xây dựng quy trình nạp pin an toàn, yêu cầu cư dân không tự ý sạc bằng bộ sạc kém chất lượng; phối hợp với cơ quan PCCC kiểm tra định kỳ, lập hồ sơ kỹ thuật riêng cho khu vực để xe điện...

Việc HH Linh Đàm bất ngờ cấm gửi xe điện đang đặt ra bài toán lớn cho cả cư dân lẫn các cơ quan quản lý. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy giao thông xanh, các chung cư, đặc biệt là chung cư lớn phải trở thành nơi đi đầu trong việc tìm ra các giải pháp thích ứng, thay vì rào cản.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!