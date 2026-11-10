CTCP Chứng khoán Rồng Việt lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2026, đồng thời nhận giải thưởng đặc biệt “Môi trường làm việc bền vững”.

5 năm liền đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật, văn hóa tổ chức tích cực và môi trường làm việc được nhân viên đánh giá cao.

Với chủ đề “People First Always - Luôn đặt con người làm trọng tâm”, HR Asia Awards 2026 nhấn mạnh vai trò của con người trước tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Công nghệ thúc đẩy năng suất, đổi mới; con người là động lực và đích đến của phát triển bền vững.

Vượt qua 618 doanh nghiệp tham gia khảo sát, Rồng Việt là một trong 109 đơn vị được vinh danh. Khảo sát Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể (T.E.A.M) cho thấy công ty đạt điểm cao hơn trung bình thị trường ở ba nhóm: CORE - nền tảng tổ chức, SELF - cảm nhận cá nhân, GROUP - giá trị tập thể.

Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương - Giám đốc Điều hành Khối Hỗ trợ kiêm Giám đốc Nhân sự đại diện Rồng Việt nhận cúp “Harmonia” phiên bản Vàng

Trên cơ sở đó, Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục ghi dấu ấn khi năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh trong nhóm những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Rồng Việt là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành tài chính - chứng khoán về chiến lược nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc. Công ty cũng nhận giải đặc biệt “HR Asia - Môi trường làm việc bền vững” nhờ cam kết về môi trường, thực hành kinh doanh bền vững và tác động tích cực đến người lao động, cộng đồng.

Chiến lược phát triển “Lấy con người làm trung tâm”

Trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhiều biến động, Rồng Việt xem con người là tài sản quý giá, nền tảng nội lực và lợi thế cạnh tranh bền vững. Chiến lược nhân sự hướng đến đội ngũ gắn kết, chuyên nghiệp, ham học hỏi. Công ty chú trọng tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực cán bộ nhân viên (CBNV), khuyến khích nâng cao chuyên môn và thích ứng với thị trường, công nghệ.

Hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại Rồng Việt

Chương trình Team Building năm 2026 tại Đà Nẵng

Rồng Việt luôn nỗ lực đảm bảo các chính sách đãi ngộ cho người lao động theo hướng đồng hành và phát triển dài hạn. Ngoài các chế độ phúc lợi như lương, thưởng cạnh tranh, bảo hiểm bắt buộc, công ty còn có nhiều chính sách nhằm chăm lo đời sống tinh thần của CBNV như Team Building, câu lạc bộ thể thao, các chương trình thi đua, phong trào nội bộ ý nghĩa. Nhiều năm qua, Rồng Việt còn duy trì chính sách phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động, trích một phần lợi nhuận sau thuế cho Quỹ khen thưởng và phúc lợi nhằm kịp thời động viên, ghi nhận thành tích và gia tăng sự gắn bó, đồng hành lâu dài của CBNV.

Kiến tạo môi trường làm việc bền vững xoay quanh 3 trụ cột ESG

Giải “Môi trường làm việc bền vững” ghi nhận nỗ lực gắn sự phát triển của doanh nghiệp với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và môi trường.

Ông Đinh Công Minh - Giám đốc Điều hành kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Rồng Việt nhận giải thưởng “Môi trường làm việc bền vững”

Tại Rồng Việt, môi trường làm việc bền vững không chỉ được phản ánh qua kết quả hoạt động kinh doanh mà còn được nuôi dưỡng từ văn hoá doanh nghiệp, hệ thống quản trị minh bạch và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp được duy trì nhất quán trong toàn công ty.

Thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử và Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp, Rồng Việt xác lập các chuẩn mực trong quan hệ với khách hàng, cổ đông/nhà đầu tư, đối tác, cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội cũng như trong tương tác nội bộ. Đây là nền tảng giúp công ty đề cao sự tôn trọng, chính trực, trách nhiệm, bảo mật thông tin và chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động.

Tinh thần phát triển bền vững còn được lan tỏa thông qua các hoạt động đề cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường mà Rồng Việt đã duy trì tổ chức qua nhiều năm liền như “Đồng hành đến trường - Chắp cánh ước mơ”, “Chia sẻ yêu thương”, “Rồng Việt - Vì một Việt Nam xanh”, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội khác. Những chương trình này góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của công ty, đồng thời thể hiện sự cân bằng hài hoà giữa các mục tiêu hiệu quả kinh doanh, chất lượng môi trường và trách nhiệm xã hội.

Chương trình “Rồng Việt - Vì một Việt Nam xanh" năm thứ 2 tại Lâm Đồng

Dấu ấn tại HR Asia Awards 2026 là sự ghi nhận về cam kết phát triển bền vững mà công ty kiên định theo đuổi. Với triết lý lấy con người làm trung tâm, Rồng Việt không ngừng xây dựng nền tảng cho sự phát triển dài hạn, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho người lao động, khách hàng, cổ đông và cộng đồng xã hội.

(Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt)