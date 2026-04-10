Sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại tổ, góp ý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) nhận định đầu tư công đóng vai trò là "mạch máu" dẫn dắt, khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nếu tắc nghẽn thì cả nền kinh tế sẽ trì trệ. Điều đáng lo ngại hiện nay là chúng ta không thiếu nguồn lực mà là nguồn lực đang bị “trói buộc” bởi những rào cản do chính mình tạo ra, khiến nguồn lực này chưa đạt được hiệu quả tối ưu.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các quy định pháp luật. Một dự án phải đi qua nhiều luật nhưng không luật nào “chịu trách nhiệm đến cùng”, khi xảy ra xung đột giữa các luật thì không ngành nào đứng ra giải quyết vì sợ vướng trách nhiệm.

Cần tạo ra một "điểm tựa" pháp lý để cán bộ yên tâm dốc toàn lực

“Tôi kiến nghị Chính phủ rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, các điểm xung đột giữa Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng và các luật chuyên ngành liên quan để thiết kế lại một đầu mối, một quy trình, một trách nhiệm. Việc này nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, một quy trình vận hành đồng bộ, đảm bảo tính thông suốt trong khâu tổ chức thực hiện, tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho môi trường đầu tư” - đại biểu Nguyễn Khánh Vũ chia sẻ.

Cũng theo đại biểu đoàn Quảng Trị, chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, để không còn tình trạng cán bộ muốn làm đúng nhưng vẫn sợ sai. Cần tạo ra một "điểm tựa" pháp lý minh bạch để cán bộ yên tâm dốc toàn lực thúc đẩy dự án, xóa bỏ tâm lý e ngại rủi ro pháp lý như hiện nay.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta đang làm quy hoạch nhưng lại đặt ra quá nhiều thủ tục lòng vòng sau quy hoạch.

“Tôi đề nghị tích hợp toàn bộ yếu tố đất đai ngay từ khâu quy hoạch, khi phê duyệt được quy hoạch thì mặc nhiên hoàn thành tất cả các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các cấp có thẩm quyền được quy định theo luật thì tham gia thẩm định ngay từ khâu này để cắt giảm các thủ tục sau quy hoạch. Tôi cho rằng, nếu quy hoạch mà không đi thẳng được vào triển khai thực hiện thì quy hoạch đó chưa có giá trị thực tiễn” - đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề xuất.

Ông cũng đề nghị phân bổ nguồn lực sớm để tạo điều kiện cho các địa phương có nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án, đồng thời để bù cho thời gian do thiên tai mưa lũ… không thể thi công được. Bên cạnh đó cần ưu tiên vốn cho các địa phương chưa tự cân đối ngân sách, đặc biệt là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, ví như tỉnh Quảng Trị và một số địa phương khác. Đây là giải pháp quan trọng để giúp các tỉnh khó có vị trí chiến lược có điều kiện bứt phá, tạo sự phát triển cân bằng giữa các vùng trong cả nước.

Tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng

Cũng tham gia góp ý kiến về đầu tư công, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ (đoàn Hà Nội) cho hay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm dù đã có cải thiện so với trước. Thực tế cho thấy quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thủ tục đầu tư còn phức tạp, qua nhiều khâu, khiến quá trình chuẩn bị và triển khai dự án kéo dài. Biến động giá vật liệu xây dựng do Nhà nước công bố có độ trễ so với giá thị trường, dẫn đến chênh lệch lớn. Điều này khiến các nhà thầu gặp khó khăn trong thi công, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án. Do đó, đại biểu Tuyến cho rằng cần có đánh giá sát thực tế để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm quyền lợi cho nhà thầu và tính khả thi của dự án.

Đại biểu cũng nhận định công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn, làm chậm tiến độ nhiều dự án đầu tư công.

Từ thực tiễn trên, đại biểu đề nghị cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa phương nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giá vật liệu và giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, không chỉ trong năm nay mà cho cả giai đoạn tới.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, Chính phủ đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong quá trình triển khai, đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy đầu tư công. Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, các thành viên Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc, thể hiện quyết tâm cao trong điều hành.

Đại biểu bày tỏ kỳ vọng các giải pháp này sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy du lịch chất lượng cao

Góp ý về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và thời gian tới, ĐBQH, Thượng tọa Thích Đức Thiện (đoàn Điện Biên) lưu ý về việc quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch để góp phần vào tăng trưởng 2 con số.

Theo đại biểu, Việt Nam có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận (trong đó có 6 di sản văn hóa, 2 di sản tự nhiên và 1 di sản thế giới hỗn hợp), 16 di sản phi vật thể của nhân loại, 10 di sản tư liệu ký ức thế giới và 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 4 công viên địa chất toàn cầu. UNESCO cũng đã ra nghị quyết vinh danh nhiều danh nhân Việt Nam. Hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và cấp Quốc gia đặc biệt, nhiều di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bờ biển dài và đẹp là nguồn tài nguyên vô cùng phong phú để phát triển du lịch.

Đại biểu cho rằng cần thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng AI để phát triển loại hình du lịch thông minh, du lịch xanh, phát triển bền vững, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch cao cấp, trải nghiệm sâu để tăng chi tiêu của khách du lịch.

Theo đại biểu, một trong những hướng phát triển, động lực thúc đẩy du lịch chất lượng cao là hợp tác công tư PPP trong du lịch giúp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá điểm đến.

Theo ông, có thể thấy rõ hiệu quả của mô hình này ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh, Đà Nẵng, An Giang trong những năm qua.

"Chính phủ cần rà soát, cụ thể hóa các quy định của pháp luật, chính sách ưu đãi về thuê đất, tín dụng, và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đầu tư vào du lịch" - đại biểu kiến nghị.