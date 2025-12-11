Đoàn kết tạo sức mạnh, nâng chất tiêu chí nông thôn mới

Xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa được hình thành từ 4 xã Hoằng Xuân, Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp và Hoằng Giang.

Trước khi sáp nhập, Hoằng Quỳ là điểm sáng với hạ tầng đồng bộ, trường lớp chuẩn hóa, dịch vụ – thương mại phát triển, được công nhận nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Hoằng Xuân nổi bật với nông nghiệp, cảnh quan và phong trào xã hội hóa mạnh, nhiều mô hình vườn mẫu, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hoằng Hợp có quỹ đất rộng và dân cư trẻ, phù hợp mở rộng không gian quy hoạch. Hoằng Giang cũ giữ vai trò trung tâm, có truyền thống văn hóa – cách mạng và hệ thống thiết chế cộng đồng tương đối đầy đủ.

Diện mạo nông thôn mới của xã Hoằng Giang sáng, xanh, sạch, đẹp.

Sau sáp nhập, xã Hoằng Giang mới có quy mô hơn 30km² và trên 32.500 nhân khẩu, mở ra không gian rộng hơn để phát triển đồng bộ về kinh tế – xã hội. Điểm nhấn quan trọng là địa phương đã phát huy tốt thế mạnh từng xã cũ, đồng thời tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa các thôn, hình thành sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới.

Ngay khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, lãnh đạo xã Hoằng Giang xác định rõ định hướng kế thừa và phát huy lợi thế từng địa bàn: lấy Hoằng Quỳ làm trung tâm phát triển hạ tầng - dịch vụ; khai thác tiềm năng nông nghiệp, cảnh quan và các mô hình kinh tế nông nghiệp của Hoằng Xuân; đồng thời tận dụng quỹ đất của Hoằng Hợp để phát triển công nghiệp nhẹ, thương mại - dịch vụ và mở rộng không gian đô thị.

Một điểm sáng trong giai đoạn sau sáp nhập là sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thôn. Những thôn mạnh về xã hội hóa, hạ tầng thì chia sẻ kinh nghiệm vận động nhân dân, hỗ trợ lập kế hoạch làm đường, xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan. Các thôn có thế mạnh nông nghiệp lại đóng vai trò “hạt nhân kỹ thuật”, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, xây dựng vườn mẫu, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, kết nối tiêu thụ nông sản cho các thôn khác. Những thôn nằm gần tuyến giao thông thuận lợi giúp thôn khó khăn mở rộng dịch vụ, ngành nghề và tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, xã Hoằng Giang đang tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu theo hướng bền vững, hiện đại, ứng dụng công nghệ trong chiếu sáng, quản lý hạ tầng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đây được coi là tiêu chí “đột phá”, hướng tới mục tiêu xây dựng vùng quê đáng sống, nâng cao thu nhập và tiết kiệm tài nguyên.

Khai thác lợi thế, hướng tới nông thôn mới nâng cao - đô thị hóa bền vững

Giai đoạn 2025 – 2030, Hoằng Giang đặt mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2029 và phấn đấu trở thành phường trước năm 2035. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục duy trì chất lượng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Các phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ, tạo niềm tin trong nhân dân và góp phần cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 78 triệu đồng/năm, mức tăng rõ rệt so với giai đoạn trước và thuộc nhóm cao trong tỉnh.

Ông Lê Doãn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, cho biết: Hoằng Giang nằm ở vị trí cửa ngõ trong tổng thể quy hoạch phát triển của huyện Hoằng Hóa cũ và khu vực trung tâm đô thị của tỉnh, tạo lợi thế lớn để thu hút đầu tư và đẩy mạnh xây dựng hạ tầng. Xã có truyền thống lịch sử cách mạng, nhiều di sản văn hóa đặc sắc; việc bảo tồn và phát huy các giá trị này được xác định là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là du lịch văn hóa.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Hoằng Giang tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển lúa thâm canh chất lượng cao, rau an toàn theo VietGAP nhằm nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân. Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, cơ giới hóa, từng bước tạo nền tảng cho nông nghiệp thông minh.

Định hướng lâu dài của Hoằng Giang là phát triển mạnh theo hướng công nghiệp – đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp xu thế chung của tỉnh. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm nâng tầm địa phương, phấn đấu trở thành phường vào năm 2035.

Ông Phương nhấn mạnh, xã xác định chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi đột phá: “Chúng tôi triển khai số hóa quản lý, khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh để tăng giá trị và giảm chi phí.”

Có thể thấy, Hoằng Giang sau sáp nhập đã phát huy tốt nội lực, tận dụng quy mô mới để quy hoạch lại không gian phát triển, thu hút đầu tư, nâng tầm tiêu chí nông thôn mới. Định hướng công nghiệp – dịch vụ gắn với đô thị hóa, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đang mở ra hướng đi phù hợp giúp địa phương tạo dựng diện mạo nông thôn hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.