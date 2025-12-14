Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo chính thức về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân.

Theo điều tra dịch tễ, từ chiều 11/12 đến sáng 13/12, nhiều người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại nhiều quầy Hồng Vân trên địa bàn các phường Cẩm Thành và Nghĩa Lộ.

Sau khi ăn, các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, tổng số ca nhập viện liên quan đến vụ việc là hơn 50 người.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với CDC tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân.

Nhiều vi phạm tại cơ sở bánh mì Hồng Vân bị đoàn kiểm tra phát hiện. Ảnh: N.X

Đoàn kiểm tra đã làm việc với cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân tại số 280 Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành) và các điểm kinh doanh liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân xác nhận các quầy bánh mì đều thuộc hệ thống của mình, riêng điểm bán tại số 1156 Quang Trung là điểm nhượng quyền thương hiệu.

Ông Hồng cho hay đã cung cấp chả thịt heo, thịt bò, xíu mại, bơ, tương ớt, rau và bánh mì cho các quầy, điểm bán mang thương hiệu Hồng Vân; riêng điểm bán tại số 1156 Quang Trung không lấy rau và bánh mì từ ông Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hồng chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Chủ tiệm cũng không có giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở chưa cung cấp được hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả làm nhân bánh mì.

Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì Hồng Vân. Ảnh: N.X

Riêng cơ sở tại số 280 Nguyễn Nghiêm - nơi sản xuất chả, xíu mại, bơ, tương ớt chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, không tách biệt với các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm.

Được biết, bánh mì Hồng Vân là chuỗi tiệm bánh mì – nem chả khá quen thuộc tại Quảng Ngãi, có nhiều chi nhánh trên địa bàn.

Hiện CDC tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm và 6 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, UBND phường Cẩm Thành cũng đã yêu cầu các quầy bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động và niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại để phục vụ công tác điều tra.