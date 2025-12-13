Tối 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Theo đó, từ 7h đến 20h cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 20 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy...

Trong số các ca nhập viện có một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Ngoài ra, có trường hợp cả gia đình 4 người cùng vào cấp cứu.

Tất cả bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua từ tiệm H.V. trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành… nhưng đều xuất hiện triệu chứng tương tự sau khi ăn bánh mì.

Bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Ảnh: N.H

Cùng thời điểm, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy và sốt sau khi ăn bánh mì ở tiệm trên.

Các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng - biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân được bù nước, điện giải; những trường hợp có chỉ số bạch cầu tăng cao được chỉ định sử dụng kháng sinh.

Liên quan vụ việc này, Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận đã tiếp nhận báo cáo về nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì. Hiện ngành y tế tỉnh đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu và niêm phong thực phẩm nghi gây ngộ độc để phục vụ công tác xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.