Chiều 14/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm nghi liên quan để xét nghiệm. Do phải cấy vi khuẩn, dự kiến khoảng một tuần mới có kết quả nhằm xác định nguyên nhân và nguồn gây ngộ độc.

Trước đó, từ ngày 13/12, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và mệt mỏi sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở mang bảng hiệu H.V.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng. Ảnh: N.X

Đến sáng 14/12, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng, ghi nhận khoảng 50 trường hợp xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì mua tại các cơ sở khác nhau nhưng đều thuộc cùng một chuỗi tiệm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 28 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 22 trường hợp và Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi có 3 ca nhập viện.

Các bệnh nhân phân bố tại nhiều địa bàn như phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, xã Nghĩa Giang và Khánh Cường. Phần lớn là người trưởng thành, trong đó có một số trẻ em từ 4 đến 7 tuổi.

Đáng chú ý, một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp; cùng thời điểm, một gia đình bốn người phải nhập viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Tác Duyên (53 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cho biết, tối thứ Sáu (12/12), gia đình bà có 5 người thì 3 người ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì H.V.

“Gia đình tôi ăn bánh mì chả bò, xíu mại, sau đó bị tiêu chảy, nôn ói, sốt, mệt quá nên phải vào bệnh viện khám. Con trai út nhập viện trong tình trạng rất mệt và kiệt sức, còn tôi nhập viện sáng nay. Riêng con trai lớn may mắn hơn, chỉ bị nhẹ”, bà Duyên kể.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì H.V để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra nguyên nhân. Ảnh: N.X

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đã lấy 17 mẫu thức ăn và 6 mẫu bệnh phẩm để phân tích. Qua truy vết ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc đều sử dụng bánh mì tại cùng một chuỗi hệ thống. Hiện, ngành y tế đã yêu cầu niêm phong mẫu, đồng thời tạm dừng hoạt động đối với 9 chi nhánh và 1 cơ sở chính liên quan đến chuỗi bánh mì H.V trong thời gian chờ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, bánh mì H.V. là chuỗi tiệm bánh mì – nem chả khá quen thuộc tại Quảng Ngãi, có nhiều chi nhánh trên địa bàn.