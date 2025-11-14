WTC Binh Duong New City tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua mối quan hệ với KOCCA Vietnam - Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày hội Nhân vật Biểu tượng & Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc (VKCLF) đã được đồng tổ chức liên tục 3 năm tại WTC EXPO, trở thành hoạt động thường niên gắn kết cộng đồng yêu thích nhân vật và sáng tạo nội dung.

Năm 2025, cùng với VKCLF, Triển lãm Cấp phép Bản quyền & Sáng tạo Việt Nam (Vietnam Licensing Expo - VLE 2025) sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC EXPO với sự tham gia của hơn 150 nhà trưng bày, doanh nghiệp sản xuất, sáng tạo, bán lẻ, nhà đầu tư, buyer quốc tế, và chủ sở hữu IP hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, triển lãm năm nay nhấn mạnh mô hình công nghiệp văn hóa trong khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi sáng tạo nội dung và sản xuất công nghiệp được kết nối trực tiếp.

Cắt băng khai mạc tại triển lãm

Dự lễ khai mạc triển lãm có đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Seong Im Kyong - Giám đốc KOCCA Việt Nam cho biết: Với quyết tâm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nhân vật biểu tượng Việt Nam - Hàn Quốc, sự kiện trong 3 năm qua đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ: thu hút đông đảo khách tham dự, kết nối hiệu quả các doanh nghiệp và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất. Năm 2025, chúng tôi tin tưởng rằng Ngày hội Nhân vật Biểu tượng & Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, tăng cường giao lưu văn hoá và thúc đẩy hợp tác nội dung sáng tạo giữa hai quốc gia, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng sáng tạo và ngành công nghiệp IP.

Ông Seong Im Kyong - Giám đốc KOCCA Việt Nam phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Đây là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở khu công nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM - nơi đang dần trở thành “cửa ngõ” mới kết nối giao thương đến khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Chuỗi triển lãm tận dụng lợi thế địa lợi của một IP Hub đang phát triển mạnh mẽ của Phường Bình Dương, TP.HCM. Khả năng kết nối nhanh chóng đến các thương hiệu lớn, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và cộng đồng sáng tạo cho phép các cuộc gặp được mở rộng thành những chuyến tham quan trực tiếp thực tế, rút ngắn tối đa chuỗi cung ứng từ IP đến sản xuất và ra mắt thị trường, hoàn toàn phù hợp với tinh thần "bắt đầu nhỏ, nhân rộng thông minh" cho kế hoạch Q1-Q2/2026.

Các gian hàng tại Triển lãm Cấp phép Bản quyền & Sáng tạo Việt Nam 2025

Các gian hàng tại Ngày hội Nhân vật Biểu tượng & Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc

Tại chuỗi triển lãm công nghiệp sáng tạo, khách tham dự có cơ hội khám phá thế giới nhân vật biểu tượng Hàn Quốc, trải nghiệm các không gian trưng bày nội dung sáng tạo và nhận về nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu IP. Bên cạnh đó, triển lãm quy tụ hơn 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực nhân vật & bản quyền, tạo điều kiện cho người tham gia kết nối trực tiếp với các nhà phát triển, nhà sáng tạo và đơn vị khai thác IP, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác thương mại và sáng tạo nội dung mới.

● Một trong những khác biệt chiến lược của Vietnam Licensing Expo 2025 là khả năng rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm trên kệ hàng. Với sự tham gia của các nhà trưng bày nổi bật như: Headfully; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Medialink Group Limited; Công ty TNHH Giải Trí GO GO; Saigon Brick; Đông Nam Promotion và nhiều hơn 100 đơn vị trưng bày khác.

● Việc tổ chức sự kiện tại WTC Binh Duong New City mang lại lợi thế độc đáo. Nơi đây đang dần định hình trở thành một “IP Hub” của khu vực, là đầu mối kết nối trực tiếp đến hệ sinh thái các khu công nghiệp, trung tâm logistics và chuỗi bán lẻ.

(Nguồn: WTC Binh Duong)