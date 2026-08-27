

Chương trình đổi mới đào tạo Y khoa của Đại học Y Dược TPHCM vừa được trao giải thưởng ASPIRE for Excellence in Innovative and Inspirational Approaches to Health Professions Education tại hội nghị AMEE Vienna 2026 đang diễn ra ở Vienna (Áo).

Đây là lần đầu một chương trình của Việt Nam nhận giải thưởng ASPIRE. Giải thưởng do Hiệp hội Giáo dục y khoa châu Âu (AMEE) trao nhằm ghi nhận những sáng kiến giáo dục y khoa có tác động, được triển khai bài bản, đánh giá nghiêm ngặt và có khả năng lan tỏa.

Từ một câu hỏi năm 2010 đến cuộc đổi mới đào tạo bác sĩ

Trao đổi với VietNamNet, GS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM cho hay, niềm trăn trở về đổi mới đào tạo y khoa bắt đầu từ năm 2010, khi các thầy cô đặt ra câu hỏi: Làm sao để đào tạo bác sĩ tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo, giảm tải, tránh trùng lặp.

Tại hội nghị Đà Lạt của trường với sự tham gia của hơn 200 thầy cô lúc bấy giờ do PGS Võ Tấn Sơn làm hiệu trưởng, nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó làm sao đổi mới chương trình một cách tổng thể, không phiến diện, cục bộ mà có thể thay đổi toàn diện chương trình đào tạo.

Những người đặt nền móng cho chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đổi mới với sự hỗ trợ của giáo sư Trường Y Harvard. Ảnh: GS Trần Diệp Tuấn cung cấp.

Chính từ những câu hỏi đó, nhà trường bắt đầu tìm hiểu các mô hình đào tạo tiên tiến trên thế giới. Quá trình này kéo dài 3 năm từ việc tìm hiểu các mô hình đến tìm kiếm những đối tác có thể hỗ trợ. Đến năm 2013, nhà trường xác định mô hình đổi mới chương trình phải dựa trên chuỗi năng lực, theo hướng tích hợp. Đồng thời, nhà trường xác định được các đối tác quốc tế để hỗ trợ quá trình đổi mới như Khoa Y Đại học Geneva, Trường Y Harvard, Trường Y Đại học Texas Tech El Paso. Sau đó, nhà trường may mắn có được dự án HPET của Bộ Y tế, qua đó có thêm nguồn lực để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới.

GS Trần Diệp Tuấn cho hay, sau 3 năm chuẩn bị, đến năm 2016, chương trình đào tạo mới chính thức đi vào hoạt động. Đến năm 2022, chương trình có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp. “Đằng sau quá trình đổi mới đó là sự đóng góp của rất nhiều thầy cô. Những người tham gia giai đoạn đầu có PGS Châu Ngọc Hoa, PGS Vũ Minh Phúc, PGS Phạm Thị Minh Hồng, cùng các cán bộ chủ chốt khác. Về sau có PGS Vương Thị Ngọc Lan, PGS Lê Khắc Đạo, Âu Nhật Luân và nhiều thầy cô khác. Đây là một quá trình có rất nhiều khó khăn. Những thầy cô tham gia đã phải vượt qua nhiều thử thách, có những lúc đã rơi nước mắt. Vì vậy, việc ghi nhận, tri ân những người đã tham gia và đóng góp cho quá trình xây dựng chương trình là điều đặc biệt quan trọng", GS Trần Diệp Tuấn nói.

Chương trình có gì đặc biệt?

GS Trần Diệp Tuấn cho rằng, giải thưởng ASPIRE 2026 là sự ghi nhận uy tín quốc tế dành cho những nỗ lực nổi bật của nhà trường trong đổi mới giáo dục khoa học sức khỏe, đặc biệt là chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ y khoa theo hướng hiện đại, lấy năng lực làm nền tảng và người học làm trung tâm. Đây là chương trình đầu tiên trong cả nước đổi mới đào tạo y khoa theo hướng dựa trên chuẩn năng lực. Chương trình đổi mới sẽ được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu bắt đầu từ năm thứ nhất và sẽ hoàn tất trong vòng 6 năm.

Cấu trúc chương trình mới đảm bảo được tính tích hợp theo chiều ngang giữa các mô đun và môn học trong cùng một năm và tích hợp theo chiều dọc giữa các năm học với nhau. Điều này giúp sinh viên rèn luyện khả năng tư duy tích hợp để có thể giải quyết các vấn đề thực tế trên lâm sàng.

Những người góp công lớn trong Chương trình đổi mới đào tạo Y khoa. Ảnh: GS Trần Diệp Tuấn cung cấp

Việc đưa các mô đun học thuật vào chương trình giảng dạy sẽ giúp sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án nhỏ về y học, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học và phát huy tính năng động sáng tạo của sinh viên. Thực hành lâm sàng sớm, bao gồm thực hành tại bệnh viện, cơ sở y tế cộng đồng cho phép sinh viên có những trải nghiệm đa dạng, phong phú, tiếp cận với chăm sóc ban đầu tại cộng đồng và hệ thống y tế cơ sở. Các học phần tự chọn cho phép sinh viên theo đuổi những sở thích, đam mê riêng, và chuẩn bị cho sự lựa chọn chuyên ngành trong tương lai.

Chương trình tập trung nhiều vào việc giảng dạy y đức và tính chuyên nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên sẽ có thái độ tốt với người bệnh, đồng nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong hành nghề y sau này.