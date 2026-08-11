Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Như thường lệ, Y khoa tiếp tục là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của trường, với 27,95 điểm theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp B00.

Năm nay, ngành Y khoa có 431 thí sinh trúng tuyển, trong đó có một thí sinh thuộc diện tuyển thẳng.

Một điểm đáng chú ý trong danh sách trúng tuyển là sự tập trung khá lớn của thí sinh đến từ TPHCM. Theo quy ước mã đơn vị đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, TPHCM mang mã 79. Đối chiếu danh sách trúng tuyển cho thấy có hơn 270 thí sinh ngành Y khoa đến từ thành phố này, chiếm hơn một nửa tổng số thí sinh trúng tuyển.

Không chỉ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số thí sinh trúng tuyển, học sinh TPHCM còn áp đảo ở nhóm đạt mức điểm xét tuyển cao nhất.

Cụ thể, trong 41 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 (bao gồm điểm cộng), có 35 thí sinh đến từ TPHCM. Như vậy, học sinh TPHCM chiếm khoảng 85% số thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối của ngành Y khoa.

Đáng chú ý, trong số 41 thí sinh đạt 30/30 điểm xét tuyển, có hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn trong tổ hợp B00. Một thí sinh đến từ TPHCM và một thí sinh đến từ Đắk Lắk.

Kết quả này cho thấy sự hiện diện nổi bật của học sinh TPHCM trong nhóm thí sinh có thành tích xét tuyển cao vào ngành Y khoa của ĐH Y Dược TPHCM.

TPHCM là địa phương có quy mô học sinh lớn, đồng thời tập trung nhiều trường THPT có chất lượng đào tạo tốt. Học sinh tại đây cũng có điều kiện tiếp cận đa dạng các nguồn học tập, ôn luyện và thông tin tuyển sinh. Đây có thể là một trong những yếu tố góp phần tạo nên tỷ lệ cao thí sinh TPHCM trong danh sách trúng tuyển ngành Y khoa.

Trước đó, ĐH Y Dược TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 18,25 đến 27,95 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển.

Trong đó, Y khoa tiếp tục giữ vị trí ngành có điểm chuẩn cao nhất với 27,95 điểm ở tổ hợp B00. Răng - Hàm - Mặt đứng thứ hai với 27,11 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên gồm Tâm lý học, với 25,25 điểm ở tổ hợp A00 và 24,98 điểm ở B00; Hóa dược 24,8 điểm và Dược học 24 điểm.

Y học cổ truyền có điểm chuẩn 23,63 điểm ở tổ hợp B00, trong khi Công nghệ dược phẩm lấy 23 điểm.

Ở nhóm có điểm chuẩn thấp hơn, Y tế công cộng lấy 19 điểm ở các tổ hợp B00 và A00, 18,85 điểm ở B08. Công tác xã hội là ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường, với 18,25 điểm ở tổ hợp D01.

Sau đây là danh sách trúng tuyển ngành Y khoa - ĐH Y Dược TPHCM, trong đó hơn một nửa thí sinh đến từ TPHCM - mã tốt nghiệp 79

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