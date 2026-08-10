Đại học Y Dược TPHCM vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 18,25 đến 27,95 điểm, tùy ngành và tổ hợp xét tuyển.

Trong đó, Y khoa tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất với 27,95 điểm, xét tổ hợp B00. Ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 27,11 điểm. Đây là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Một số ngành có mức điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên gồm Tâm lý học 25,25 điểm ở tổ hợp A00 và 24,98 điểm ở B00; Hóa dược 24,8 điểm; Dược học 24 điểm. Ngành Y học cổ truyền lấy 23,63 điểm với B00, trong khi Công nghệ dược phẩm lấy 23 điểm.

Ở nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn, Y tế công cộng lấy 19 điểm với B00 và A00, 18,85 điểm với B08. Công tác xã hội có mức thấp nhất là 18,25 điểm ở tổ hợp D01.