Những lớp học 100% trúng tuyển Y Dược, Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế

Theo danh sách cập nhật đến ngày 11/8, cả 46 học sinh lớp 12B1 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến đã báo kết quả trúng tuyển đại học, có 27 em đỗ vào Trường ĐH Y Dược TPHCM, 13 em vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 6 em vào Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐH Quốc gia TPHCM.

Trong 27 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y Dược TPHCM, có 22 em vào ngành Y khoa, 4 em vào Răng - Hàm - Mặt và 1 em vào Hóa dược. Cả 13 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều vào ngành Y khoa.

Như vậy, theo danh sách hiện có, 38/46 học sinh lớp 12B1 trúng tuyển ngành Y khoa, chiếm hơn 82%. Ngoài ra, có 7 học sinh trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt và một học sinh trúng tuyển Hóa dược.

Lớp 12B1 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có 46 học sinh đã báo kết quả trúng tuyển. Ảnh: GVCC

Tương tự, tại lớp 12B4 của trường, danh sách kết quả trúng tuyển cho thấy nhiều em đỗ vào các trường đại học khối ngành sức khỏe. Trong 45 học sinh được thống kê, phần lớn trúng tuyển các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược, Điều dưỡng tại Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sức khỏe TPHCM, Trường ĐH Y Cần Thơ và một số trường y khoa khác.

Danh sách kết quả trúng tuyển của lớp 12B4. Ảnh: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

Nổi bật, ba học sinh trong lớp là Nguyễn Khắc Đạt, Nguyễn Võ Khánh Duy và Đỗ Thanh Thảo cùng đạt 27,5 điểm. Trong đó, Nguyễn Khắc Đạt trúng tuyển ngành Răng - Hàm - Mặt tại Trường ĐH Y Dược TPHCM; Nguyễn Võ Khánh Duy trúng tuyển ngành Y đa khoa tại trường này.

Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhiều học sinh của lớp cũng trúng tuyển ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt. Ngoài ra, các em còn trúng tuyển vào ngành Y khoa tại các trường ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Trà Vinh và Buôn Ma Thuột.

Lớp 12E2 Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có 42 học sinh được thống kê kết quả trúng tuyển đại học năm 2026. Đáng chú ý, học sinh của lớp trúng tuyển vào nhiều trường đại học lớn, tập trung ở các nhóm ngành kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và an ninh - quốc phòng. Trường ĐH Ngoại thương là điểm đến nổi bật với 10 học sinh trúng tuyển, chủ yếu ở nhóm ngành kinh tế, kinh doanh và tài chính.

Có 12 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, ở nhiều ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.

Lớp 12E2 có 42 học sinh được thống kê kết quả trúng tuyển đại học năm 2026. Ảnh: Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

Ngoài ra, nhiều học sinh trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM). Lớp cũng có học sinh trúng tuyển Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự và một trường đại học nước ngoài.

Nhà trường nói gì về kết quả?

Chia sẻ với VietNamNet, ông Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng chuyên môn Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, cho biết khoảng 10 năm qua, tỷ lệ học sinh đỗ đại học của trường đều đạt 100%, nhờ nhiều yếu tố.

Thứ nhất, phần lớn học sinh học nội trú, được bố trí ăn, ở và học tập tại trường nên không phải di chuyển. Các em được giáo viên quản nhiệm theo dõi, hỗ trợ cả buổi sáng và tối; đồng thời có thời gian tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Điều này giúp học sinh có điều kiện học tập và củng cố kiến thức tốt hơn.

Thứ hai là nền nếp, kỷ luật của nhà trường. Ngay từ đầu năm học, trường phổ biến và yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm nội quy. Đặc biệt, trường không cho học sinh mang điện thoại vào trường nhằm giúp các em tập trung tối đa cho việc học. Khi cần liên hệ với gia đình, học sinh có thể mượn điện thoại của giáo viên quản nhiệm hoặc giáo viên giám sát.

Học sinh lớp 12B1 năm học 2025-2026

Ngoài việc học, nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao để học sinh thư giãn. Trường có phòng tập đa năng và thường xuyên bổ sung, sửa chữa dụng cụ phục vụ tập luyện.

Bên cạnh đó, đầu vào của trường khá khắt khe. Học sinh được tuyển chọn từ mùa hè, nhà trường đánh giá mức độ phù hợp trước khi tiếp nhận, thay vì tuyển sinh đại trà.

Theo ông Huy, khoảng 10 năm qua, tỷ lệ học sinh đỗ đại học của trường đều đạt 100%. Bên cạnh năng lực của học sinh, nhà trường chú trọng tư vấn, định hướng lựa chọn ngành, trường và nguyện vọng phù hợp. Hằng năm, dựa trên năng lực học sinh và định hướng của gia đình, giáo viên tư vấn để các em lựa chọn trường, ngành phù hợp, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.

Đặc biệt, sau hai năm lớp 10 và 11, lên lớp 12, nhà trường tập hợp những học sinh có cùng định hướng xét tuyển vào các lớp riêng. Chẳng hạn, học sinh định hướng khối B00 được xếp vào các lớp phục vụ mục tiêu thi vào nhóm ngành Y, Dược; học sinh khối A, A1 được định hướng vào các trường, ngành như Kinh tế, Bách khoa, Ngoại thương.

Năm học vừa qua, khối 12 của trường có 15 lớp, gồm 4 lớp khối B, 5 lớp khối A và 6 lớp khối A1, mỗi lớp hơn 40 học sinh.



