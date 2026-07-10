Thứ trưởng Y Thông đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, ưu tiên nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu của đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100%; hơn 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân trên 3% mỗi năm.
Kiến nghị gỡ nút thắt về nguồn lực
Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai Chương trình MTQG 417, xây dựng phương án phân bổ vốn, chuẩn bị các cơ chế, chính sách cần thiết và bố trí hơn 254 tỷ đồng vốn đối ứng của địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để sẵn sàng triển khai ngay khi Trung ương giao vốn.
Theo báo cáo của tỉnh, đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương được chuyển nguồn từ giai đoạn trước sang năm 2026 để tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG là hơn 462 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch vốn mới của năm 2026 vẫn chưa được giao, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Chương trình.
Thanh Hóa kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham mưu Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn năm 2026, đồng thời giảm tỷ lệ vốn đối ứng và bổ sung nguồn lực đầu tư các công trình điện, nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Phát huy kết quả, triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn mới
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG 1719 và kế hoạch chuẩn bị triển khai Hợp phần II Chương trình MTQG 417.
Đặc biệt, các sở, ngành tham gia Ban Chỉ đạo đã nắm vững nội dung, mục tiêu của các Chương trình MTQG, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, nhiều kiến nghị của tỉnh đã được các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, ngành Trung ương giải đáp theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, tháo gỡ.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi cùng đồng bào Khmer; đồng thời gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.