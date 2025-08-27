Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại được Cục Thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy (Viện Văn hóa, nghệ thuật thể thao và du lịch Việt Nam) cung cấp thông tin tại hội nghị. Ảnh: Bình Minh

Chia sẻ thông tin về thành tựu 80 năm của ngành Văn hóa trong đảm bảo và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân, PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy (Viện Văn hóa, nghệ thuật thể thao và du lịch Việt Nam) nhấn mạnh: Một trong những điểm sáng của hoạt động đảm bảo quyền văn hóa là bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa. Nhiều thành tựu đã được người dân trong nước và thế giới công nhận.

Theo bà Thủy, Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em.

Ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của bản sắc văn hóa, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong 80 năm qua, nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng cũng như trong các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quyền văn hóa là chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, đóng góp sự ổn định tư tưởng chính trị, hòa bình của đất nước. PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy

“Để đảm bảo quyền văn hóa, việc thừa nhận và tôn trọng sự độc đáo và đa dạng của văn hóa, bao gồm văn hóa của các nhóm thiểu số, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đã được ngành đặc biệt quan tâm chú ý, góp phần đưa các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn”, bà Thủy cho hay.

Tới nay, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện cả nước có hơn 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, trong đó có 36 di sản được UNESCO công nhận/ghi danh. Tính đến năm 2025, Việt Nam có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận (trong đó có 6 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên, 1 di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên).

Trong số những nỗ lực đem lại hiệu quả thực tiễn nêu trên, bà Thủy đánh giá cao Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã góp phần giữ gìn phong tục, ngôn ngữ và tập quán văn hóa riêng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch.

Dự án 6 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia này được thực hiện với các mục tiêu gồm: Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Trong quá trình bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, vai trò chủ thể của cộng đồng ngày càng được chú ý. Mỗi cá nhân, nhóm, cộng đồng và dân tộc có quyền trong duy trì, bảo vệ và phát triển bản sắc văn hóa riêng.

Nhiều tín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt đẹp, nhiều loại hình di sản vật thể và phi vật thể được bảo tồn và được phát huy, tăng cường tích hợp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện tại, gắn với sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững.

“Nhìn chung, việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh và phát triển bền vững, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc, nhận được sự ghi nhận của đông đảo quần chúng nhân dân”, bà Thủy nhận định.