Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, nhiều hộ dân tại Tuyên Quang đã được hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế phù hợp. Ảnh: Vũ Mừng

Quả ngọt từ Chương trình MTQG 1719

Cách đây không lâu, nhiều bản, làng vùng sâu, vùng xa vẫn bị chia cắt bởi những con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa, những con suối không cầu bắc ngang. Việc đi lại, giao thương, tiếp cận dịch vụ thiết yếu vì thế gặp muôn vàn trở ngại. Nhưng hôm nay, những tuyến đường bê tông đã nối dài qua đồi dốc, những cây cầu kiên cố đã bắc qua suối sâu, đưa xe máy, ô tô vào tận trung tâm xóm, bản.

Những công trình hạ tầng ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn kéo gần khoảng cách phát triển, mở ra cơ hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đằng sau sự đổi thay đó là sự quan tâm, chăm lo bền bỉ của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Sau 5 năm triển khai, Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ đất ở cho hơn 10.500 hộ, nhà ở cho trên 42.500 hộ; gần 480.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; hơn 115.000 lao động được đào tạo nghề và tạo việc làm. Hàng trăm dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai, góp phần nâng cao sinh kế, bảo tồn văn hóa và thúc đẩy vai trò của phụ nữ, trẻ em gái trong phát triển cộng đồng.

Tại Tuyên Quang, trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 9.367 tỷ đồng để triển khai Chương trình MTQG 1719. Nguồn lực này được ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu, từ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt đến phát triển sinh kế bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào.

Gia đình anh Hoàng Văn Dèn, ở thôn Vàng Chá Phìn, xã Tùng Vài là một điển hình cho hiệu quả của chính sách khi được triển khai sát thực tiễn. Từ nguồn vốn hỗ trợ, anh đầu tư trồng cây tam thất, đào cảnh và xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Mỗi vụ, gia đình anh cung cấp ra thị trường khoảng 50 con lợn thương phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định.

“Có vốn, lại được chính quyền tuyên truyền, định hướng, chúng tôi biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau vượt khó. Nhờ vậy, cuộc sống từng bước khởi sắc”, anh Dèn chia sẻ.

Theo ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, Chương trình MTQG 1719 đã cải thiện đời sống thiết yếu, ổn định nơi ở và hình thành nhiều mô hình sinh kế hiệu quả. Quan trọng hơn, Chương trình đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, gắn phát triển sinh kế với thị trường, khơi dậy tinh thần chủ động, đổi mới trong cộng đồng - nền tảng để phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Mùa Xuân năm nay đem đến niềm tin và kỳ vọng phát triển trên những miền đất từng in đậm dấu ấn gian khó. Ảnh: Ngọc Chí

Chính sách chạm đến cuộc sống

Không chỉ ở miền núi phía Bắc, dấu ấn của Chương trình MTQG 1719 còn hiện diện rõ nét ở vùng sông nước Nam Bộ. Tại xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau, việc triển khai Chương trình MTQG đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm việc làm, cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập. Riêng ấp 7 hiện chỉ còn 12 hộ nghèo, chiếm 2,9%, chủ yếu là các trường hợp neo đơn, thiếu đất sản xuất.

Ông Danh Phe, một người dân Khmer ở ấp 7, xã Nguyễn Phích từng sống bằng nghề làm mướn do không có đất canh tác. Được vay 80 triệu đồng từ nguồn tín dụng ưu đãi, ông mạnh dạn thuê 2ha đất nuôi tôm, đầu tư giống và kỹ thuật. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ nuôi mang lại cho gia đình ông hơn 100 triệu đồng, đủ để xây dựng căn nhà mới và chính thức thoát nghèo.

Ở xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, gia đình chị Thạch Thị Hương cũng đón mùa Xuân ấm áp hơn nhờ chính sách dân tộc đi vào cuộc sống. Từ khoản vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng, chị đầu tư chăn nuôi bò giống, từng bước mở rộng quy mô. Có vốn, có kỹ thuật, đàn bò sinh sản đều đặn, trở thành “của để dành” giúp gia đình chị vững tin trên hành trình thoát nghèo.

Những câu chuyện như của anh Hoàng Văn Dèn, ông Danh Phe hay chị Thạch Thị Hương không phải là cá biệt. Từ núi rừng Tây Bắc đến đại ngàn Trường Sơn, từ Tây Nguyên nắng gió đến vùng sông nước Cửu Long, Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ dân có sinh kế, tạo điều kiện để người dân tự vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Dẫu phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng niềm tin đã được bồi đắp - niềm tin vào những chính sách đúng hướng, vào sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Và, quan trọng hơn chính là nội lực của đồng bào trên những vùng đất từng nhiều gian khó.