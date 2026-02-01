Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026 của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản không chỉ mang đến những phần quà nghĩa tình cho người dân vùng biên mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân, thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, qua đó bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Khán giả được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những làn điệu ví, giặm Hà Tĩnh.

Chương trình năm 2026 do Nguyễn Trung Dũng làm tổng đạo diễn, Thượng tá - nhà văn Phạm Vân Anh viết kịch bản và lời bình, Đại tá - NSƯT Nguyễn Tuấn Anh và NSƯT Ngọc Cẩm chỉ đạo nghệ thuật với sự tham gia của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ.

Khán giả được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những làn điệu ví, giặm Hà Tĩnh được làm mới qua hoạt cảnh Mang mùa xuân về bản, kết hợp cùng các sáng tác hiện đại như Xuân biên phòng ấm tình quân dân. Bên cạnh đó là những phóng sự xúc động về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, công tác cứu nạn trong bão dữ, chiến dịch Quang Trung giàu tính nhân văn, cùng những cuộc gặp gỡ cảm động với các nhân chứng từ nước bạn Lào, minh chứng cho tình hữu nghị biên giới bền chặt.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Cụ thể, ban tổ chức đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân, trao bò giống cho 33 hộ gia đình, thăm, tặng gần 900 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, khánh thành 4 nhà đại đoàn kết, trao 203 suất học bổng cho học sinh trong các chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn công tác còn thăm, chúc Tết chính quyền địa phương, các trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Hương Xuân, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng, góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với đồng bào vùng biên giới.