Ca sĩ Khánh Phương vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ra quyết định phạt hành chính 100 triệu đồng do hành vi bán 901.520 cổ phiếu SJC (trị giá hơn 9 tỷ đồng tại thời điểm năm 2023) nhưng không báo cáo về công việc dự kiến ​​giao dịch.

Nhiều năm nay, cái tên Khánh Phương không để lại bất cứ ấn tượng nào trong công chúng ngoài bảng "thành tích" vi phạm pháp luật dày đặc.

Ngập ngụa scandal

Hiếm ca sĩ nào thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính như Khánh Phương.

Tháng 6/2023, anh bị Ủy ban CKNN phạt do mua bán "chui" cổ phiếu. Cụ thể, nam ca sĩ mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%; một lần khác mua 100 nghìn và bán ra 21,8 nghìn cổ phiếu SJC, nâng sở hữu tại thời điểm đó từ 24,69% lên 25,81%. Cả hai lần giao dịch, Khánh Phương đều không đăng ký chào mua công khai.

Theo quy định trong Luật Chứng khoán, việc chào mua công khai phải được thực hiện khi mua cổ phiếu dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% vốn của công ty đại chúng. Đồng thời việc chào mua công khai phải tiếp tục thực hiện nếu mua cổ phiếu dự kiến đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% vốn.

Lúc đó, Khánh Phương bị phạt 150 triệu đồng, buộc từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ xuống dưới mức phải chào mua công khai (dưới ngưỡng 25%) trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Ca sĩ Khánh Phương.

Sau đó, anh còn bị phạt thêm 95 triệu đồng do không báo cáo HNX khi trở thành cổ đông lớn của SJC và nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.

Tháng 9 cùng năm, dư luận ngỡ ngàng chuyện vợ Khánh Phương - bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhật Nam Group bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Khánh Phương được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC. Dù vậy, anh được cơ quan điều tra xác nhận không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của vợ.

Nhưng cùng thời điểm bà Thúy bị bắt, Khánh Phương gây chú ý bởi thông tin kịp bán sạch cổ phiếu SJC, không còn là cổ đông của Sông Đà 1.01.

Sau sự kiện bà xã vướng vòng lao lý, nam ca sĩ giữ im lặng trên mạng xã hội suốt thời gian dài.

Ồn ào không kém những lần gây xôn xao giới đầu tư là chuỗi scandal Khánh Phương quảng cáo cá độ.

Tháng 9/2025, Khánh Phương cùng Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng bị chỉ trích gay gắt khi sản phẩm chung là MV Anh em trước sau như một có loạt cảnh quảng cáo lộ liễu một trang web cá độ bất hợp pháp.

Khánh Phương là "gương mặt thân quen" tại sự kiện của các nhà cái phi pháp.

Trước làn sóng chỉ trích, Khánh Phương nói nhận quảng cáo vì tin vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tưởng nhầm nhà cái kia là "công ty truyền thông và giải trí".

Anh dùng lối nói giảm, nói tránh như "lời mời hợp tác tài trợ", "ghép vài cảnh có logo", "chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhỏ"... không đúng với bản chất sự việc.

Ngay cả khi tỏ ra hối lỗi, từ bài đăng xin lỗi đến bình luận, ca sĩ này vẫn liên tục nhắc đến tên web cá độ này.

Điều khiến công chúng phẫn nộ là Khánh Phương luôn phát ngôn mâu thuẫn với hành vi. Anh nói không biết nhưng thực tế thường xuyên đi diễn sự kiện cho những web cá độ phi pháp.

Chỉ trong năm 2025, nam ca sĩ biểu diễn tại sự kiện của ít nhất 3 nhà cái khác nhau.

Năm 2024, Khánh Phương gây tranh cãi khi quay clip, livestream cùng Bảo L. - một nhân vật tai tiếng chuyên lôi kéo người dùng mạng tham gia chơi bài trực tuyến để đổi đời. Khi bị phát hiện, anh lại giở bài "bị gài" và tuyên bố kiện Bảo L. để tự bảo vệ mình nhưng kết quả vụ kiện mãi mãi là ẩn số.

Khánh Phương còn lại gì?

Ca sĩ Khánh Phương từng rất nổi tiếng vào thời nhạc Việt "mì ăn liền".

Anh đi hát từ năm 2001 với tư cách thành viên nhóm MP5 đến tận năm 2008 mới được công chúng biết đến rộng rãi nhờ bản hit Chiếc khăn gió ấm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

MV "Chiếc khăn gió ấm"

Sau "bản hit quốc dân" này, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với các bài: Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Đành thôi quên lãng, Một thứ hy sinh, Gió đông ấm áp, Chỉ là quá khứ...

Trong nhiều gương mặt mới, Khánh Phương dễ dàng tạo độ nhận diện bởi màu giọng khào đặc trưng và kiểu tóc emo với mái xéo đặc trưng của thần tượng Hàn Quốc đời đầu.

Nói thêm về kiểu tóc và thời trang, Khánh Phương chỉ học theo các thần tượng Hàn Quốc nhưng là số ít ca sĩ Việt tích cực lăng-xê mốt này nhất. Vì vậy, anh ít nhiều có sức ảnh hưởng thực tế đến phong cách của người trẻ bấy giờ.

Những năm gần đây, Khánh Phương thường được báo chí, đài truyền hình ví von như "thanh xuân" của thế hệ cuối 8X, đầu 9X.

Dù vậy, bỏ qua phần tô hồng, cần làm rõ rằng anh cũng chỉ là một trong số ca sĩ thị trường thành công ngắn hạn trong giai đoạn nhạc Việt "mì ăn liền" và chưa siết chặt bản quyền đối với mảng nhạc ngoại.

Sau giai đoạn 2008 - 2011, cái tên Khánh Phương chìm dần rồi mất hút khi dòng chảy âm nhạc thay đổi.

Khánh Phương gây thất vọng sau vụ ồn ào "Anh em trước sau như một".

Từ đó đến nay, Khánh Phương chưa từng ngừng hoạt động, thậm chí khá chăm hát cover những bản hit đương thời để duy trì tên tuổi. Tuy nhiên, anh không để lại nhiều dấu ấn.

Từ hiện tượng nhạc trẻ đến ca sĩ hết thời nhiều tai tiếng ở mảng tài chính, khó có thể nói điều này đúng hay sai vì tùy thuộc vào nhu cầu của Khánh Phương.

Bởi trong mắt nhiều nhà đầu tư nhỏ, không phải ai cũng sở hữu vài chục tỷ đồng, có nhà trị giá 200 tỷ đồng hay kiếm lãi hàng tỷ đồng từ việc "lướt sóng" cổ phiếu của những doanh nghiệp vô danh như Khánh Phương.

Song với công chúng, người nghệ sĩ buộc phải có tác phẩm và có trách nhiệm giữ gìn tên tuổi, hình ảnh thay vì sở hữu bao nhiêu cổ phiếu hay giỏi đầu tư cỡ nào.

Với loạt scandal lặp đi lặp lại, nhất là việc quảng cáo cá độ phi pháp, Khánh Phương khó có thể phủ nhận rằng anh đang kiếm tiền bất chấp, coi thường khán giả.

Sau ồn ào liên quan MV Anh em trước sau như một và nhóm Ngũ Hổ Tướng, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng dành cho Khánh Phương.

Thay vì thần tượng một thời, ký ức thanh xuân đẹp đẽ, cái tên Khánh Phương giờ đây thường được nhắc đến với sự ngao ngán.

Ảnh: FBNV, tư liệu

Lê Thị Mỹ Niệm