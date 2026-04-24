Tờ The Hill này 24/4 đưa tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã đưa ra thông tin bất ngờ trên trong buổi điều trần mới đây trước Ủy ban Hạ viện Mỹ.

"Dù số lượng người được chấp nhận rất ít nhưng hiện có hàng trăm ứng viên khác đang xếp hàng để chờ làm thủ tục. Quy trình xử lý diễn ra chậm vì cơ quan chức năng muốn đảm bảo thực hiện một cách hoàn hảo và các ứng viên phải trải qua quy trình kiểm tra, phân tích nghiêm ngặt nhất", ông Lutnick nhấn mạnh.

Thị thực "Thẻ vàng" của Tổng thống Trump. Ảnh: NYT

Đáng chú ý, Bộ trưởng Thương mại Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái từng khẳng định chính quyền Trump đã thu về số đơn đăng ký thị thực "Thẻ vàng" có tổng trị giá 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Lutnick đã không giải thích về sự chênh lệch giữa số lượng phê duyệt và số người đăng ký.

Theo truyền thông Mỹ, chương trình thị thực "Thẻ vàng" yêu cầu 1 triệu USD đối với cá nhân và 2 triệu USD đối với doanh nghiệp, nhằm thay thế chương trình đầu tư định cư EB-5. Ngoài ra, những người nộp đơn xin đăng ký còn phải trả phí xử lý 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh ban hành chương trình thị thực "Thẻ vàng" vào tháng 9/2025 và chính thức tiếp nhận đơn đăng ký từ tháng 12/2025. Tại thời điểm ra mắt, ông Trump bày tỏ tin tưởng loại thị thực mới "sẽ thu hút những cá nhân tạo ra việc làm và góp phần giảm thâm hụt ngân sách quốc gia của Mỹ".