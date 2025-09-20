Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump ngày 19/9 đã ký sắc lệnh thành lập chương trình thị thực mới cho giới siêu giàu, nhằm khuyến khích họ mua giấy phép cư trú tại Mỹ với giá cao.

"Chúng ta đã phải chứng kiến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước trong nhiều năm, phá vỡ hệ thống nhập cư của nước Mỹ. Đã đến lúc người dân được hưởng lợi từ hệ thống nhập cư hợp pháp. Có nhiều người sẵn sàng chi rất nhiều tiền để được vào Mỹ. Chúng ta sẽ thu về hàng tỷ USD, số tiền này sẽ được dùng để giảm thuế, trả nợ và cho những mục đích tốt đẹp khác", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump công bố chương trình thị thực mới. Ảnh: Bloomberg

Trang web chính thức "trumpcard.gov" cho biết, các cá nhân có thể trả 1 triệu USD để được cấp "Thẻ vàng Trump". Sau khi vượt qua quy trình thẩm định, họ có thể được cư trú tại Mỹ "với thời gian kỷ lục". Ngoài thẻ vàng cho cá nhân, doanh nghiệp cũng có thể mua thẻ vàng với giá 2 triệu USD, cho phép tài trợ với các nhân sự quan trọng.

Cũng theo trang web, một loại thẻ khác được gọi là "Thẻ bạch kim Trump" sẽ sớm được công bố với mức giá 5 triệu USD. Loại thẻ này cho phép người mua "ở lại Mỹ tối đa 270 ngày mà không phải chịu thuế thu nhập của Mỹ đối với nguồn thu nhập không phải từ nước này".

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, chương trình "Thẻ vàng Trump" sẽ thay thế cho thị thực EB-1 cũng như EB-2 hiện tại và các cá nhân đăng ký sẽ phải đóng thuế toàn cầu giống như công dân hoặc thường trú nhân Mỹ.

"Kế hoạch này sẽ nhanh chóng tạo ra 100 tỷ USD cho nước Mỹ", ông Lutnick nhận định.