Theo hãng tin CNN, sau cuộc đàm phán giữa các đại diện của Israel và Lebanon tại Nhà Trắng hôm 23/4, Tổng thống Mỹ Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social: “Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp! Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình trước Hezbollah. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ được gia hạn thêm 3 tuần”.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Israel - Lebanon do chính ông Trump công bố hôm 14/4, dự kiến ​​sẽ hết hạn sau 10 ngày. Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ hy vọng ông cuối cùng sẽ làm trung gian hòa giải cho một nền hòa bình rộng lớn hơn giữa 2 quốc gia vốn đã chính thức trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948.

“Tôi mong sớm được đón tiếp Thủ tướng Israel Bibi Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun”, ông Trump viết.

Trao đổi với các phóng viên tại Phỏng Bầu dục sau đó, ông Trump đã ca ngợi “cuộc đối thoại tuyệt vời” giữa các quan chức Israel và Lebanon tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo của hai bên có thể sẽ “sớm đến Mỹ”.

“Và tôi nghĩ khi họ đến, đó sẽ là một điều lịch sử. Họ chưa bao giờ gặp nhau, họ ở cạnh nhau mà chưa bao giờ gặp mặt”, Tổng thống Mỹ nói. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng có “cơ hội lớn” cho hòa bình giữa Israel - Lebanon trong năm nay.

Trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao cấp đại sứ giữa Beirut và Tel Aviv đang diễn ra tại Nhà Trắng, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon và Israel đã đọ súng xuyên biên giới.

Theo đài truyền hình Al Manar thuộc sở hữu của Hezbollah, nhóm đã phóng tên lửa nhắm vào vùng Shtula ở miền bắc Israel ngay trước khi các cuộc thương lượng bắt đầu ngày 23/4.

Quân đội Israel tuyên bố đã đánh chặn một số vụ phóng tên lửa từ Lebanon vào lãnh thổ nước này và đáp trả bằng cách tấn công một số bệ phóng tên lửa ở miền nam Lebanon.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được tuần trước nhằm tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hezbollah.