“Tôi có lẽ là người ít chịu áp lực nhất từ trước tới nay ở vị trí này. Tôi có tất cả thời gian trên thế giới, nhưng Iran thì không - Thời gian đang dần trôi qua!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/4 về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ một lần nữa mô tả vị thế quân sự của Iran đã suy yếu đáng kể: “Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, không quân của họ đã bị phá hủy, vũ khí phòng không và radar của họ đã biến mất, các nhà lãnh đạo của họ không còn ở bên chúng ta nữa. Lệnh phong tỏa rất chặt chẽ và mạnh mẽ và từ đó, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thời gian không đứng về phía họ!”.

Ông Trump lưu ý bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột sẽ phải được thực hiện theo các điều khoản của Mỹ và thời gian biểu của ông. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng nhấn mạnh một thỏa thuận sẽ chỉ đến “khi nó phù hợp và tốt” cho Mỹ cũng như các đồng minh “và trên thực tế là phần còn lại của thế giới”.

Trước đó trong ngày 23/4, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Iran khi ông chờ đợi một đề xuất “thống nhất” để chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump từ chối tiết lộ ông sẵn sàng kéo dài cuộc đối đầu với Iran trong bao lâu. Khi bị thúc ép về một mốc thời gian cụ thể, ông Trump đáp: “Đừng giục tôi. Tôi không muốn vội vàng. Các bạn biết đấy, mọi câu chuyện đều nói ‘Ồ, ông Trump đang chịu áp lực về thời gian’. Không, không phải vậy. Các bạn biết ai đang chịu áp lực về thời gian không? Iran, bởi vì nếu họ không thể vận chuyển dầu, toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ sẽ sụp đổ”.

Người đứng đầu Mỹ đồng thời khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra là dấu hiệu đầy hứa hẹn trong các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi đã dừng lại sớm một chút, bởi vì họ muốn có hòa bình. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã đối thoại với họ, nhưng họ thậm chí không biết ai đang lãnh đạo đất nước. Họ đang trong tình trạng hỗn loạn, vì vậy chúng tôi nghĩ mình nên cho họ một chút cơ hội để giải quyết một số hỗn loạn của họ”, ông Trump giải thích.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không cho sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz sau khi ông Trump ra lệnh cho Hải quân Mỹ "bắn và tiêu diệt" bất kỳ tàu nào của Tehran rải thủy lôi trong khu vực.

Giới chức Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của ông Trump.