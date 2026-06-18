Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả phiên họp Thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên họp này thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Báo cáo một số kết quả nổi bật, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, trong 6 tháng qua Ban Chỉ đạo đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật

Trong thời gian này, các cơ quan đã tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên; trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỷ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong đó, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 5 vụ án/52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án; kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án/77 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án/136 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/220 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, đã chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyên giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỷ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Một kết quả nổi bật nữa là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác cán bộ và trên các lĩnh vực, gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, tiến hành giám sát việc thực hiện 05 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trước hết là trong công tác cán bộ.