Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc là Trưởng ban thay nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Phó Trưởng ban.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng ban.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Tiến, Phó Chánh án TAND tối cao thay ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ VHTT-DL thay ông Lê Hải Bình, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ VHTT-DL.

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TPHCM, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và Quảng Ninh là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo gồm: Chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến các tài sản phải tổ chức thi hành án dân sự và tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bản án tuyên giao Ngân hàng SCB quản lý, xử lý.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo còn chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.



