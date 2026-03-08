Chính xác

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam (báo Báo Tin tức) nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, người tham gia tư vấn ý tưởng thiết kế, cho biết hình tượng giọt nước trong tượng đài tượng trưng cho niềm tiếc thương đối với những người đã qua đời vì dịch bệnh.

Bên trong là hình trái tim – biểu tượng của tình người, sự đùm bọc của cộng đồng, cũng như tinh thần cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và các nhà khoa học.

Ông chia sẻ, sau nhiều năm làm nghề, đây là tác phẩm để lại nhiều rung cảm và tâm huyết cá nhân, được ông gửi gắm qua tám chữ: “Tâm hoa vọng tưởng, lệ vương nghĩa tình".

Theo nhà điêu khắc, quá trình thiết kế và thi công công trình được triển khai khẩn trương trong khoảng 90 ngày với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư và cộng sự. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong cách tiếp cận các không gian văn hóa tưởng niệm của đô thị hiện đại.

Ông cũng đề xuất việc khắc những thông điệp nhân văn của các danh nhân bằng nhiều ngôn ngữ tại công viên, nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn chung của nhân loại sau đại dịch.