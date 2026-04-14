Ngày 14/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại 5 phường và các trường học đang nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước - đơn vị cung cấp bữa ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Theo nội dung công văn số 1565/SATTP-KTPC, ký ngày 13/4/2026, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã căn cứ Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, để triển khai các biện pháp xử lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty Hữu Phước.

Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Công văn được gửi tới UBND 5 phường gồm: Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây và Bình Lợi Trung cùng các trường học đang sử dụng suất ăn công nghiệp từ Công ty Hữu Phước trên địa bàn.

Sở An toàn thực phẩm yêu cầu UBND các phường tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học; đồng thời cử nhân sự phối hợp chặt chẽ với Sở trong quá trình giám sát tại các đơn vị có sử dụng suất ăn từ Công ty Hữu Phước.

Đối với các trường học, Sở yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm do đơn vị này cung cấp đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động giám sát an toàn bữa ăn tại trường.

Danh sách các trường học, đơn vị nhận suất ăn cùng công ty Hữu Phước 1. Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới

2. Trường THCS Bình Quới Tây, phường Bình Quới

3. TrườngTHCS Lam Sơn, phường Gia Định

4. Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới

5. Trường THCS Cửu Long, phường Thạnh Mỹ Tây

6. Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung

7. Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, phường Gia Định

8. Trường tiểu học Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây

9. Trường tiểu Học Trần Quang Vinh, phường Bình Thạnh

10. Trường tiểu học Yên Thế, phường Bình Lợi Trung

11. Trường tiểu học Tầm Vu, phường Bình Thạnh

12. Trường tiểu học Bình Lợi Trung, phường Bình Lợi Trung

13. Trường tiểu học Bế Văn Đàn, phường Gia Định

14. Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS1), phường Gia Định và Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS2), phường Gia Định

15. Trường tiểu học Lam Sơn, phường Gia Định

16. Trường tiểu học Phù Đổng, phường Thạnh Mỹ Tây

17. Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, phường Thạnh Mỹ Tây

18. Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung

19. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bình Lợi Trung

20. Trường Tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, phường Bình Thạnh

21. Trung Tâm trẻ mồ côi 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định