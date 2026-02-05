Ngày 5/2, Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại quận Cái Răng (cũ) do Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) quận Cái Răng (cũ) làm chủ đầu tư.

Nghiệm thu, thanh toán khống

Theo kết luận thanh tra, Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ), nhà thầu thi công cùng các cá nhân liên quan đã để xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện 3 gói thầu duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn.

Cụ thể, trong thời điểm dịch Covid-19, nhà thầu không tổ chức thi công nhưng vẫn cùng Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ) ghi nhật ký thi công công trình, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán khống, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù không thực hiện đào rãnh thay lưới bảo vệ, nhà thầu và Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ) vẫn nghiệm thu, thanh toán khống hạng mục này với số tiền hơn 131 triệu đồng.

Đoàn thanh tra cũng xác định việc nghiệm thu, thanh toán không đúng biện pháp thi công như hồ sơ dự thầu (không thực hiện nhưng vẫn nghiệm thu, thanh toán), gây thất thoát ngân sách khoảng 1,47 tỷ đồng.

Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ) còn không thực hiện quản lý vật tư thu hồi theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, dẫn đến thất thoát số lượng lớn cáp ngầm, cáp treo và trụ điện thép – Đoàn thanh tra chưa có cơ sở để xác định được giá trị thiệt hại.

Thanh tra cũng chỉ ra việc nhà thầu thi công chuyển nhượng thầu (phần chi phí nhân công…) không đúng quy định, ghi nhật ký thi công không đúng công việc thực tế trong thời gian dịch bệnh, dẫn đến việc nghiệm thu, thanh toán cao hơn thực tế.

Trong khi đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Cái Răng (cũ) thẩm định dự toán và quyết toán chưa chặt chẽ, dẫn đến quyết toán thừa cho đơn vị thi công.

Tổng hợp các sai phạm, Đoàn thanh tra xác định tổng số tiền vi phạm trong công tác duy tu, sửa chữa hệ thống điện, đèn chiếu sáng công cộng năm 2021–2022 tại quận Cái Răng (cũ) là hơn 2,9 tỷ đồng, chưa tính giá trị vật tư phải thu hồi.

Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra

Thanh tra chỉ ra, nguyên nhân được xác định do Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ) với vai trò chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến nhà thầu cùng cán bộ giám sát thông đồng, ghi chép không đúng nhật ký công trình để nghiệm thu, thanh toán khống.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Phòng QLĐT quận Cái Răng (cũ), cán bộ được giao nhiệm vụ giám sát, Công ty TNHH Toàn Tâm (nhà thầu thi công) và Công ty TNHH Đô thị Đồng Tâm (đơn vị nhận chuyển nhượng thầu). Lãnh đạo UBND quận Cái Răng (cũ) và Phòng Tài chính – Kế hoạch cũng có trách nhiệm liên đới.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thu hồi hơn 1,43 tỷ đồng của Công ty TNHH Toàn Tâm để nộp ngân sách nhà nước. Riêng số tiền sai phạm hơn 1,47 tỷ đồng do thi công không đúng hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp này chưa khắc phục.

Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng.

"Thanh tra TP chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra làm rõ sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện các gói thầu duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng năm 2021 - 2022 trên địa bàn quận Cái Răng (cũ) - trong đó có số tiền sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng do thực hiện biện pháp thi công không đúng hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Toàn Tâm", kết luận nêu.