Bản đồ giám sát chuyển đổi số tiếp tục được “phủ xanh”

Tình hình triển khai “Kế hoạch 02 ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” tính đến ngày 10/8 vừa được Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu cập nhật.

Tình hình triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch 02 về thực hiện Nghị quyết 57 thường xuyên được cập nhật trên bản đồ nhiệt giám sát.

Bản đồ nhiệt giám sát của Trung tâm Chỉ huy giám sát, điều hành việc thực hiện Nghị quyết 57 cho thấy, đến 16h ngày 10/8, 31/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ phải xong trước ngày 1/9/2025 và được xếp ở trạng thái “Xanh” (địa phương sẵn sàng); 3 địa phương còn lại ở mức “Vàng” (địa phương cảnh báo). Đặc biệt, việc không có tỉnh, thành phố nào rơi vào trạng thái “Đỏ” (địa phương chậm) thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công cuộc chuyển đổi số đã được đặt ra theo từng giai đoạn.

Bức tranh chung tại cấp xã, phường cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. So với thời điểm ngày 25/7, tỷ lệ đơn vị cơ sở đạt trạng thái “Xanh” đã tăng lên rõ rệt. Nhiều địa phương đạt mức trên 50% xã, phường phủ “Xanh” và không ít tỉnh, thành phố đã vượt mốc 70%.

Trong đó, nổi bật nhất là 9 địa phương gồm Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lào Cai, Cà Mau, Hà Nội, Huế, TP.HCM và Hưng Yên đạt kết quả xuất sắc khi toàn bộ xã, phường đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, bức tranh chung về chuyển đổi số tại cấp xã, phường được ghi nhận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu cũng cho hay, hệ thống giám sát hiện đã ghi nhận dữ liệu từ 3.321 xã, phường, phản ánh nỗ lực đồng đều của các địa phương trong việc đáp ứng các tiêu chí nền tảng cho chuyển đổi số.

Nhiều tiêu chí quan trọng đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90%, như phổ biến và công khai thủ tục hành chính, bảo đảm hạ tầng mạng thông suốt, triển khai họp trực tuyến, trang bị thiết bị số hóa giấy tờ, máy tính, chữ ký số và chứng thư số công vụ. Ở một số nơi, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đã đạt mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Vẫn hiện hữu nhiều điểm nghẽn và thách thức

Bên cạnh những điểm sáng, báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 57 đến ngày 10/8 cũng đã chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là, sự chênh lệch trong tiến độ vẫn hiện hữu khi Cao Bằng chỉ có 3/56 xã, phường phủ “Xanh”, tương đương 5,36%, thấp nhất cả nước.

Nguyên nhân đưa đến việc tỷ lệ xã, phường được “phủ xanh” của Cao Bằng rất thấp là do thiếu trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, kỹ năng CNTT của người dân hạn chế, khiến cho khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công trên môi trường số gặp nhiều khó khăn.

Song song đó, nhiều địa phương vẫn gặp trở ngại về kỹ thuật và quy trình. Đơn cử như, dù đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ở mức khá, Hà Nội vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng phần mềm dịch vụ công lỗi, hệ thống xử lý thủ tục hành chính chậm, nhiều thủ tục chưa được liên thông giữa các phần mềm.

Một số tỉnh có hạ tầng tốt nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Sơn La là ví dụ điển hình khi tất cả xã, phường đạt trạng thái “Xanh”, nhưng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến chỉ đạt 33,37%, thấp nhất cả nước. Còn tại Hà Tĩnh, tình trạng thiếu thiết bị và cơ sở vật chất, phần mềm chưa đồng bộ, cùng với hạn chế về nhân sự đã ảnh hưởng đến tiến độ xử lý thủ tục. Trong khi đó, Khánh Hòa gặp khó khăn với phần mềm không ổn định, chậm trễ trong xử lý hồ sơ và thiếu hướng dẫn, quy trình rõ ràng cho cán bộ cơ sở.

Từ thực trạng trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã yêu cầu tiếp tục duy trì cơ chế giám sát độc lập với từng nhiệm vụ, bảo đảm các nhóm công tác chủ trì đôn đốc quyết liệt những nội dung chậm tiến độ, nhất là các dự án về hạ tầng số và cơ sở dữ liệu trọng yếu.

Các tỉnh, thành phố được khuyến nghị cần rà soát toàn diện, bổ sung ngay những điều kiện thiết yếu cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Để đảm bảo tính đồng bộ, công tác kiểm tra thực địa, đôn đốc tại chỗ và hỗ trợ trực tiếp cho những đơn vị còn yếu cũng cần được đẩy mạnh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng nhấn mạnh, việc cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin lên hệ thống giám sát là yếu tố then chốt để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Bởi lẽ, chỉ khi dữ liệu đầy đủ và chính xác, các quyết sách mới có thể được đưa ra nhanh chóng, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu của Nghị quyết 57.