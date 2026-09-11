Tôi mới mua một chiếc xe máy điện được hơn 1 tháng và chủ yếu sử dụng để đi làm trung bình 20km/ngày. Sau thời gian đầu sử dụng, tôi khá hài lòng vì xe vận hành êm, chi phí sạc cũng không đáng kể.

Tuy nhiên, càng dùng tôi càng quan tâm đến một vấn đề mà lúc mua xe chưa để ý nhiều: pin xe máy điện thường sử dụng được bao lâu thì phải thay?

Tôi hiểu pin sẽ xuống cấp theo thời gian và số lần sạc, nhưng chưa rõ mức độ xuống cấp thế nào được xem là bình thường. Chẳng hạn, sau 2-3 năm sử dụng, nếu quãng đường đi được mỗi lần sạc giảm so với lúc mới mua thì có cần thay ngay hay vẫn có thể tiếp tục sử dụng?

Đi xe máy điện bao lâu phải thay pin?

Tôi thấy có người nói pin dùng vài năm mới chai, nhưng cũng có trường hợp chỉ sau một thời gian sử dụng, quãng đường đi được sau mỗi lần sạc đã giảm đáng kể. Như vậy có phải đến một thời điểm nhất định xe sẽ bắt buộc phải thay pin hay còn tùy vào cách sử dụng?

Đặc biệt, chi phí thay một bộ pin cũng không phải nhỏ nên tôi muốn hỏi những người đã sử dụng xe máy điện lâu năm: xe của mọi người dùng được bao lâu thì pin bắt đầu chai, bao nhiêu km thì phải thay và một bộ pin thường có thể sử dụng trong bao lâu?

Rất mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm thực tế để tôi biết cách sử dụng xe đúng cách và chủ động tính toán chi phí về sau.

Độc giả Sỹ Phụng (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

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